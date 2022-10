Europa estrena una 'ampliación en falso' de la UE con un nuevo foro para tratar cuestiones estratégicas y hacer fuerza frente a Rusia

El proceso de ampliación de la Unión Europea es harto complicado, pero siempre queda la opción de hacer hacia fuera lo que no se puede hacer a nivel interno, y bajo esa premisa nace la nueva Comunidad Política Europea, un foro que prevé reunir periódicamente a 44 países en total para tratar los temas estratégicos en un momento en el que Europa quiere hacer fuerza frente a Rusia. Esta iniciativa, propuesta e impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, celebra su primer encuentro este jueves en Praga para abordar asuntos como la energía, la seguridad o la cooperación.

La cumbre contará los 27 junto a Reino Unido, Ucrania, Turquía, Noruega, Suiza, Islandia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Serbia, Bosnia, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y Lichstenstein. Es por lo tanto un formato que se puede entender como una 'ampliación en falso' de la UE y también como una manera de integrar a una potencia como el Reino Unido, directamente implicado en la cuestión nuclear, así como a los países candidatos a la adhesión a la Unión (la propia Ucrania o los Balcanes occidentales).

Precisamente el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, intervendrá por videoconferencia y el objetivo no es otro que "fomentar el diálogo" entre la UE y los países vecinos. Al ser la primera reunión quedan muchas incógnitas por resolver, pero no saldrán de estos encuentros (en principio) decisiones vinculantes. Otra duda pasa por saber quién puede asumir el liderazgo del formato: Francia ha tomado la delantera como país 'fundador' pero muchas voces apuntan a que el peso de Londres podría ir aumentando, toda vez que sus relaciones oficiales con la Unión siguen siendo muy, muy tirantes desde el brexit.

Hace meses los líderes de la Unión se mostraron además favorables a ampliar el debate sobre las cuestiones estratégicas actuales a otros socios europeos, teniendo en cuenta que son problemáticas que afectan a todo el continente europeo y que se debe buscar soluciones junto a los países del entorno, más si cabe en estos tiempos. Pero el mensaje tiene que quedar claro: desde Bruselas han dejado claro que la Comunidad Política Europea, que aspira a reunir a sus participantes "en pie de igualdad" dos veces al año, "no sustituye" a las organizaciones, estructuras o procesos ya existentes.

Más allá de ser un guiño de los 27 a los Estados que forman parte de la lista de espera para entrar en la UE, es relevante la inclusión por ejemplo de Turquía, que sigue tratando de ejercer de mediador en la guerra en Ucrania, además de apostar por gobiernos con los que la Unión ha reforzado los vínculos en los últimos tiempos sobre todo por la cuestión energética. Es el caso de Azerbaiyán o de Noruega.

Eso sí, el foro no estará exento de matices: Serbia tendrá un papel importante al ser al mismo tiempo país candidato a entrar en el bloque comunitario y uno de los Estados que más equidistante ha sido respecto a Rusia. No ha aplicado sanciones contra Moscú y los avisos desde Bruselas se suceden porque, dice la UE, no es compatible querer entrar en el bloque y al mismo tiempo estar cerca del Kremlin. Asimismo, también estará presente Armenia, tradicionalmente 'protegida' por Moscú pero que ahora ha quedado descuidada por Putin en el choque precisamente con los azeríes.

La UE busca, con todo, ser un actor de cohesión y ganar influencia atrayendo a algunos países que, dadas las complejidades para ser parte del bloque de 27, puedan verse apartados; a la vez, quieren contar con socios que vean en Bruselas un paraguas más fiable y firme que el que pueda llegar desde Moscú. La Comunidad Política Europea se estrena en tiempos de profundas crisis paralelas, y quizás también se crea precisamente por eso.