Es el particular día de la marmota del Gobierno. Cada vez que hay una novedad sobre Defensa, los socios de coalición vuelven a pelearse y a polemizar entre sí. Esta semana ha sido a costa de los Presupuestos de 2023, en los que el PSOE ha logrado un aumento de casi el 26% en esta materia con el consecuente enfado de Unidas Podemos. No hay discusión alguna, no obstante, a la hora de cumplir, ya que los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en materia de Defensa son los segundos que más se materializan, solo por detrás de los de Formación Profesional.

Así se extrae del informe 'Cumpliendo', el documento que "expone la evolución de los compromisos adquiridos por el Gobierno y que está validado por un grupo de expertos independiente". Según esas cifras, el Ejecutivo ha cumplimentado ya en esta legislatura el 74% de los compromisos referidos a la modernización de la defensa y apoyo militar. Este porcentaje es superior a la media: de los 1.494 anuncios que el Ejecutivo reconoce como propios se han llevado a cabo el 53%, 21 puntos porcentuales menos que en lo relativo a Defensa.

En este sentido, la Moncloa suma 31 promesas de Defensa, de las que únicamente no se ha iniciado la "profundización en la cooperación entre España y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa", pese a la visita de Joe Biden el pasado mes de julio. Entonces, el presidente norteamericano y el español pactaron el refuerzo de la presencia militar de Estados Unidos en la base de Rota (Cádiz).

Entre lo ya hecho por el Gobierno, hay varios inputs genéricos. Es el caso de la "potenciación de la industria de Defensa como elemento generador de empleo y riqueza", la "organización y participación en seminarios y actividades relacionadas con la difusión de las cuestiones de Seguridad" o "el impulso y el refuerzo de la Europa de la defensa". También cosas más concretas, como la construcción del submarino S-80, la ejecución del programa de las Fragatas F-110 o la producción del vehículo de combate sobre ruedas VCR.

En el ala de "en proceso con avances" sobresale el comienzo de los trámites para construir una nueva base del Ejército de Tierra en Córdoba, la modificación de los currículos para incluir contenidos de los módulos de formación profesional para facilitar la consecución de los títulos técnicos de grado medio o el estudio de fórmulas jurídicas en el ámbito de la legislación mercantil para "aprovechar las capacidades técnicas y valores" de los militares que al cumplir 45 años se integran en el colectivo de reservistas de especial disponibilidad.

También destaca en este epígrafe el incremento del presupuesto en Defensa para alcanzar el 2% del PIB en el período 2027-2029, uno compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez con la OTAN, que será una realidad si se logran aprobar las cuentas del próximo año. De hecho, este ha sido el motivo por el cual esta semana los socios han vuelto a polemizar entre sí.

El martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde a las cuentas, María Jesús Montero lo destacó incluso antes de que los periodistas preguntaran. "Adelantándome a alguna pregunta, voy a hacer una mención especial al gasto en defensa", lanzó la ministra de Hacienda. Contó entonces que el presupuesto del ministerio que dirige Margarita Robles se incrementaría un 6,5% -una cantidad que aumenta hasta el 8,4% si se tienen en cuenta los fondos europeos-, "menos" que el aumento de otros ministerios de Unidas Podemos, como el de Derechos Sociales o Igualdad.

Eso sí, la subida total será muy superior, alcanzando el 25,8%. El truco de la subida, pues, está en que el gran aumento se hará en forma de créditos especiales, que alcanzarán los 4.900 millones de euros a lo largo del año, cuando en 2022 pasado llegaron a los 2.000 millones. Estos créditos especiales no computarán en el techo de gasto -que este año también es récord con una subida del 1,1%-, como ha venido siendo habitual hasta ahora, e irán destinados a "programas de modernización de la industria militar", es decir, a los programas especiales de armamento, y a las grandes empresas de nuestro país como Navantia o Airbus.

La forma de vanagloriarse de Montero al hablar un logro de su partido en un tema espinoso para sus socios volvió a mover el avispero. El cabreo en Unidas Podemos se fue haciendo patente a lo largo del día. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, llegó a acusar a los socialistas de haber "ocultado" lo que calificó como un "aumento unilateral" que es "una vergüenza". "Quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa, que es una vergüenza", lanzó. Eso sí, descartó que la coalición fuera a romperse por una "deslealtad del PSOE". "Sería muy irresponsable", concluyó.