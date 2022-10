Un Pocoyó combativo se viste de blanco y negro para reivindicar los derechos de la infancia convertido en Muchoyó

The Children’s Revolution

El pequeño Pocoyó vive en un mundo blanco rodeado de amigos que le quieren, juegos, aventuras... pero fuera de ese mundo idílico los niños como él tienen problemas dramáticos. Es por eso que el personaje azul se ha vestido de blanco y negro para levantar la voz para concienciar a la sociedad sobre la importancia de que se cumplan los derechos de la infancia, pero también para amplificar la voz de los propios niños y niñas.

Las entidades y ONGs Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save the Children, UNICEF España y World Vision se han unido en la alianza histórica llamada The Children’s Revolution a través de un proyecto multimedia, con un lenguaje adolescente y una estética rompedora que utiliza la animación, la moda, el arte urbano y la música.

El primer paso de esa alianza es la creación de un vídeo en el que Pocoyó se transforma en Muchoyó, que canta en clave de rap contra quienes hacen peligrar la infancia.

"Queremos oír risas en vez de gritos. Sentir afectos y no miedo. Queremos jugar y que nadie nos obligue a luchar. Matar el hambre, y que el hambre no nos mate. Querernos curarnos cuando enfermamos. Queremos dejar de huir sin saber de qué. Queremos aprender a leer y no solo a sobrevivir. Queremos que nos escuchéis", canta el personaje mientras recorre un mundo lleno de imágenes simbólicas de los peligros y tragedias a los que se enfrentan los niños.

Núria García, a.k.a. NG, que consiguió con apenas 14 años millones de visualizaciones en batallas de gallos, es la que pone voz y compuso la canción de este nuevo personaje en colaboración con SFDK, para dar lugar a un tema que está disponible en todas las plataformas musicales (Spotify, Itunes, Youtube Music).

El movimiento tiene también su propia bandera: una colección de camisetas protesta con el lema "YO SOY MUCHO" ya disponible para pequeños y mayores en CorreosMarket, bajo pedido a un precio de 20 euros (gastos de envío incluidos). Todos los fondos generados a través de la venta de camisetas y de la escucha de la escucha de la canción se destinarán a financiar proyectos de atención a la infancia de las seis organizaciones globales que participan: Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save The Children, UNICEF España y World Vision.

El derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a una alimentación saludable, a crecer en familia, a la no discriminación y por supuesto a la participación, son algunos de los derechos que visibiliza este movimiento a través de diversos soportes, como infografías sobre cifras actuales de problemáticas infantiles, cuando ya han pasado 30 años de la Convención de los Derechos del Niño.

Por supuesto, en esta iniciativa también ha colaborado Zinkia, la productora creadora de Pocoyó. "Muchoyó era una obligación para Zinkia y para Pocoyó, defender los derechos de la infancia, recordar que los niños son el patrimonio humano más importante que existe y que es deber de todos cuidarlo y defenderlo", explicaba Víctor M. López, director general de Zinkia.