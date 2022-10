En un año preeminentemente electoral, Alberto Núñez Feijóo "respetará" la subida aprobada para millones de pensionistas y apoyará la revalorización exigida por la ley vigente. No obstante, insistirá en la necesidad de revisar el modelo para hacerlo sostenible y propondrá medidas en este sentido, como la de bonificar el empleo con ayudas directas a las empresas. "La mejor sostenibilidad viene por la creación de puestos de trabajo y eso hay que facilitárselo a las empresas", sostienen a 20minutos fuentes del partido.

El clásico debate de las pensiones volvió este miércoles a la Cámara Baja después de que el Gobierno anunciara una nueva subida de los sueldos a jubilados de un 8,5% en 2023 debido al alza de los precios. Esto es un incremento de casi un 30% en diez años, mientras los sueldos de los jóvenes caen hasta un 12%. Es decir, que las pensiones van al alza, mientras van a menos los sueldos de quienes tienen que afrontarlas.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llevó esta cuestión al Pleno del Congreso para advertir de que se está "agravando la brecha generacional" con 20.000 millones de euros extra en pensiones y funcionarios mientras se recorta en los jóvenes. Arrimadas acusó al presidente Pedro Sánchez de "reventar" el sistema, dado que "la pensión media en España ha subido un 40%, mientras el sueldo de los jóvenes no ha subido ni un 6%".

Los populares comparten esta reflexión de Ciudadanos, pero insisten en marcar distancias con el discurso y, sobre todo, con la receta de la líder naranja. "Arrimadas defiende que en la actual situación fiscal, las pensiones no deberían adaptarse a la revalorización con el IPC. No se mete en jardines", sostienen fuentes del PP que, en cambio, apuestan por cumplir la ley siempre que haya alternativas para compensar el desequilibrio entre los sueldos de los jóvenes y el de las pensiones, como el de dar ayudas a empresas para que contraten a más jóvenes.

En todo caso, relegan la responsabilidad al Ejecutivo y se quejan de que no den una solución. "No nos pueden poner en la tesitura de que gobernemos nosotros. Es necesario que se dé sostenibilidad al sistema de pensiones públicas, porque el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) no garantiza la sostenibilidad".

En Génova recuerdan que la ley recoge que las pensiones deben subir con relación al IPC, "así que hay que subirlas con el IPC". Por otro lado, recuerdan que Bruselas sostiene que este mecanismo "no es sostenible en el tiempo y el Gobierno deberá arbitrar los mecanismos oportunos para cumplir con ello, que es a lo que se comprometió con la Comisión Europea". De ahí que lo que reivindica el PP es "que el Gobierno lleve este asunto al Pacto de Toledo para que sea debatido y aprobado con consenso, el consenso que el Gobierno ha roto".

Hace unas semanas, el líder popular pasaba de puntillas en este debate. En una entrevista en laSexta, Alberto Núñez Feijóo no aclaraba si sería partidario de subir las pensiones con el IPC. Si bien se mostró partidario de actualizar el sistema, no concretó en qué porcentaje y ni siquiera ligó ese aumento al IPC. Eso sí, Feijóo recordó que su partido "actualizó" estas prestaciones cuando estuvo en el poder durante la anterior crisis financiera, por lo que considera que sería necesario una revalorización también en la situación actual.

Sánchez contraataca con la hucha que "esquilmó" el PP

El presidente del Gobierno se defendió en el Congreso alegando que "defiende la sostenibilidad de un sistema público de pensiones" y sacando pecho de estar aportando recursos a la hucha de pensiones "por primera vez en años". "Esa hucha de las pensiones que hasta 2011 las dejamos bastante llenas y que el PP esquilmó durante su Gobierno".

El presidente contraatacó a Arrimadas: "No me diga que no defendemos a los jóvenes del país con becas históricas o el gasto educativo un 6,6%; nos centramos en la desigualdad y aliviamos la carga fiscal a la clase media y baja", concluyó. Con ello, Pedro Sánchez acusa a Ciudadanos de "comprar el argumento de que el sistema público de pensiones no funciona y hay que privatizarlo, como han hecho países latinoamericanos y han ahondado en la desigualdad".