Vivir puerta con puerta con un narcopiso: "Sales de casa y se enfrentan a ti en el portal"

El telefonillo comienza a sonar con insistencia desde primera hora de la mañana y el portal recibe a numerosas personas que suben y bajan por las escaleras del edificio en búsqueda de su dosis diaria. Drogas, prostitución, trifulcas, robos y suciedad son algunos de los motivos por los que los vecinos de Villaverde ya no se sienten seguros en sus calles.

Zonas familiares, rodeadas de colegios, negocios y parques donde los residentes conviven con numerosos politoxicómanos que deambulan por las calles pidiendo la caridad para poder costearse su adicción. Desafiantes, los adictos abordan a cualquiera que se encuentren a su paso, sobre todo inciden en personas mayores y en jóvenes.

Las operaciones policiales de desalojo de narcopoblados han provocado que estos se trasladen al interior del distrito, afectando de forma directa a las zonas residenciales. "Bajas las escaleras para ir a la calle y te encuentras con tres esperando en la puerta llamando al telefonillo sin parar porque no les abren. ¿Qué haces en esa situación? Yo cierro la puerta y digo, si no os abren no entráis. En ese momento te empiezan a insultar y te empujan hasta que consiguen pasar. Si te enfrentas puedes sufrir las consecuencias", relata Adrián (nombre ficticio) uno de los vecinos afectados que vive frente a un narcopiso.

Adrián convive con el tráfico de droga cada día frente a la puerta de su casa. Ha visto la evolución de esta problemática con sus propios ojos y cómo los esfuerzos policiales no son suficientes para acabar con esta situación en el distrito. “La Policía se está portando genial. Tenemos atención ciudadana, hemos tenido reuniones con el comisario, con los inspectores, con todo el mundo. Pero ellos mismos lo dicen, estamos limitados. De hecho, no pueden entrar a los pisos a registrar. Llaman a la puerta y les identifican, si es que tienen identificación, claro. El que tiene algo pendiente monta en un coche policial y lo llevan a comisaría pero a la media hora los vuelves a tener aquí”, relata.

Agentes de la Policía Nacional patrullando el distrito de Villaverde. José González

Capos de la droga y consumidores en plena calle

Paseando por el barrio a primera hora de la mañana se puede observar cómo comienza el movimiento en los narcopisos. El capo espera tras la cristalera del portal observado el movimiento de la gente que pasa por la calle hasta que pierde de vista a los consumidores que acaban de salir de la vivienda. Un par de calles más abajo, un par de mujeres en pleno síndrome de abstinencia piden dinero en la puerta de un supermercado de forma desesperada a cualquiera que pasa frente al establecimiento. "Tienen denuncias por impago. Se enganchan a la luz, al agua y a todo lo que pueden. Hemos llamado mil veces a Iberdrola, vienen ponen el precinto y se van. Pero estos tienen las llaves maestras para entrar a los contadores y volver a engancharse", explica Adrián.

Cuando se acercan a los residentes no aceptan un no por respuesta, son insistentes y persiguen a su objetivo hasta que obtienen alguna moneda. "Vivimos con miedo, en una situación de ansiedad constante. Puedes estar en una terraza tomando una cerveza y se acercan a pedir. Como te descuides te roban el bolso o el móvil. Rompen las lunas de los coches para robar lo que sea, un cable, un enchufe o una carterilla que les permita pagar las sustancias de las que dependen", relata Pedro Romero, portavoz de la Plataforma contra la droga de Villaverde y afectado directo.

Una situación compleja que involucra todo tipo de delitos y que además se le suman las bandas juveniles. Para ellos introducirse en el mercado de la droga y la prostitución supone un camino rápido al dinero fácil y les permite tener bajo control ciertas zonas del barrio para cometer sus actos vandálicos con total tranquilidad. "Las bandas juveniles controlan algunos puntos de la prostitución del polígono. Son un problema añadido que venimos tratando desde hace tiempo. Hay que ponerle solución, las acciones policiales son temporales por ello es necesario una inversión multidisciplinar que ataje el problema desde diferentes puntos para conseguir un único objetivo, una convivencia tranquila", explica Javier Cuenca, presidente de la Asociación Vecinal la Incolora y vicepresidente de la FRAVM.

En naves de los polígonos y en las plazas del barrio

La droga y las adicciones no entienden de edad ni procedencia. Gente joven, mayor, de nacionalidad española, latina, africana... sucumben al poder de los estupefacientes que acaban convirtiéndose en el único motor de sus vidas. Muchos de ellos no tienen dónde alojarse y permanecen en los narcopisos o se instalan en las naves abandonadas de los polígonos, en las plazas del barrio o construyen chabolas cerca de las estaciones ferroviarias del distrito. Llegados a este punto, la situación alcanza gravedad mayor ya que no se concentran en una única zona del barrio.

Drogodependientes en un área apartada para llevar a cabo su cometido. José González

Los vecinos están cansados de vivir con miedo. Quieren disfrutar de su barrio, de sus casas y de una convivencia tranquila con todos los residentes. Se sienten abandonados por las instituciones y piden soluciones que sean efectivas y no trasladen el problema. “La policía ejerce presión, pero el problema solo se traslada a otros puntos que están menos vigilados. Los vecinos solo quieren vivir en una zona tranquila, pacífica y agradable. En Villaverde somos clase trabajadora, la gente que viene al barrio es tranquila, humilde, viene a desarrollar su vida y, por lo tanto, no quieren sufrir”, explica Javier Cuenca.

Por ello, este jueves a las 17.00 horas las asociaciones vecinales del distrito han convocado una concentración ante la Junta Municipal de Villaverde mientras toman la palabra en el Pleno para exigir unos barrios dignos desde la convivencia, la interculturalidad y la seguridad. “La concentración es fruto del hartazgo de la vecindad. El movimiento vecinal es dialogante y ha tenido buena relación con las instituciones porque siempre estamos a su servicio para buscar soluciones y no queremos que caiga en otras manos", relata Javier Cuenca.

Las asociaciones piden ayuda y dirigen esta protesta a las tres instituciones principales que pueden acabar con la problemática : el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Estado. "Cada uno en su papel debe poner las medidas para conseguir que Villaverde el día de mañana sea un lugar en el que estemos orgullosos de vivir”, relata Javier Cuenca.