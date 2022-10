La nueva normativa del Ayuntamiento de Madrid para evitar que la basura se acumule en las calles de la ciudad está levantando ampollas. Las multas por depositar residuos en la vía pública han comenzado a llegar a los ciudadanos que, indignados, no dudan en mostrar su enfado contra la administración.

Este miércoles, Ya es mediodía ha contactado en directo con Álvaro, un joven que ha recibido una multa de 2.001 euros por depositar una caja fuera del contenedor habilitado para ello. Los inspectores lograron dar con él por las etiquetas del paquete.

Durante su intervención en el matinal, el joven ha señalado que recurrirá la multa pues, además de no tener dinero suficiente para hacerla frente, la administración no tiene manera de demostrar que haya sido él quien dejó la caja fuera del contenedor.

"La multa hace referencia al 11 de abril. Desconozco a qué caja se refiere y cómo llegó hasta ahí, si se cayó fuera del contenedor al cargar el camión o qué ocurrió. Yo no recuerdo ese día, pero reciclo e intento siempre dejarla dentro del contenedor. Quizá alguien, sabedor de estas multas, vació para que las suyas quedasen dentro", ha destacado Álvaro.

De la misma manera, el joven ha apuntado que está trabajando con sus abogados para recurrir la multa: "No se puede demostrar que haya sido yo. La caja es mía porque tienen mis datos, pero no tengo por qué haber sido yo quien bajase la basura ese día. No se puede demostrar que yo no la dejara dentro y que, por circunstancias del destino, acabase fuera".

"Es absolutamente desproporcionado el importe que pone cuando otras acciones como multas de tráfico, saltarse semáforos... que ponen en peligro la vida de otras personas no alcanzan este importe", ha sentenciado Álvaro.

Desde el plató del matinal, el colaborador Carlos Cuesta ha agregado: "Esto es una barbaridad. Para poner una sanción y no dejar indefensa a la población, que yo pensaba que la cuestión era proteger a los ciudadanos y no al camión de la basura, lo primero que tienen que garantizarte es que hay una custodia del contenedor porque si yo lo dejo dentro y alguien lo saca, ¿cómo prueban que yo lo he dejado?".

"¿Y si yo lo he dejado en los contenedores porque ese día le toca a otro vecino sacar la basura y lo deja como le da la gana? ¿Y si yo lo he dejado metido y al coger el contenedor se ha caído? ¿Por qué tengo yo que andar defendiéndome y perdiendo el tiempo de una cosa que está...? Esto empieza a tocarme un poquito las narices. Con los ERE pides un indulto y ya está, pero como dejes una cajita fuera estás frito", ha finalizado el colaborador.