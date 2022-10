Tras su ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó decidió poner tierra de por medio y se trasladó a México, donde ofreció una serie de conferencias cuyo tema principal era la familia. Sin embargo, su discurso ha levantado ampollas.

Después de haberse convertido en un auténtico icono en las redes sociales, las palabras de Falcó en México le han supuesto una gran cantidad de críticas. La marquesa de Griñón aseguró: "Hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal".

Este miércoles, los colaboradores de Espejo Público han recuperado las declaraciones de Falcó. Así, el senador y diputado de la Asamblea de Madrid, Jaime de los Santos, ha explicado que él también es "católico y practicante", pero las palabras de Tamara le "han dolido".

De la misma manera, Joaquín Moeckel ha recordado un pasaje de La Biblia: "No juzguéis y no seréis juzgados". Ante esto, de los Santos ha apuntado: "¿Ella realmente cree que su familia responde a los preceptos tradicionales? Son muchos hermanos de diferentes padres... que me parece muy bien, pero oye...".

Por su parte, Ricky García ha destacado que "hay opiniones que no se deben respetar" y "Tamara tiene que dar muchas explicaciones": "Espero que no sea que ella tiene muchos amigos gays". Finalmente, los presentes en el plató del matinal han resaltado que España es uno de los países más libres, a lo que Susanna Griso ha sentenciado: "En España somos abiertos de boquilla, pero las palabras de Tamara dejan ver las costuras".