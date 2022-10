Este martes, La Resistencia recibió una nueva invitada de excepción: Villano Antillano. Tras varios temas, la rapera ha entrado por todo lo alto en el panorama musical español con su session con Bizarrap, y ahora se ha integrado como la que más en una de las curiosas entrevistas de David Broncano.

La artista puertorriqueña ha comenzado su intervención de la forma más curiosa, aceptando la propuesta del presentador de tomar leche que una madre acababa de sacarse del pecho. "Buenísima", fue lo que dijo tras probarla.

Villano no ha querido contestar a la pregunta del dinero que tiene en el banco, pero sí ha asegurado que ha tenido sexo "cuatro o cinco" veces en el último mes. Aun así, al margen de las míticas cuestiones del programa de Movistar+, también ha tenido tiempo para hablar de sus compañeros de la industria.

"Los hay que se molestan mucho, los hombres me tienen una cosa mala", ha comentado la rapera. "Los del género urbano no me pueden ni ver, por tránsfobos".

"¿Otros raperos?", le ha preguntado Broncano. "Sí. Me dicen barbaridades. Y sus fans", ha asegurado. "El otro día hice un show con Tokischa, nos pusimos en una tarima, nos besuqueamos e hicimos cosas de lesbianas y de depravadas. Y ahí salió uno que no voy a mencionar el nombre, porque no se merece que lo mencione, a decir que si los niños, que si esto y lo otro. Pero escuchas sus canciones y son de matar gente".

"No entiendo, pero una como es mujer y transexual", ha denunciado. "¿Quieres mandarle un mensaje?", le ha preguntado el presentador, momento en el que ella prefirió dirigir sus palabras hacia la madre de este compañero de profesión.

"Está guay que cada vez haya más gente como tú en los medios representando, y ya solo con lo que hacéis es un buen mensaje de 'idos todos a la mierda y comedme el coño'", ha opinado Broncano.