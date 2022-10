Khloé Kardashian niega haber retocado una foto de Instagram en la que hasta una columna aparecía curvada

Aplicar filtros a las fotos de Instagram es lo más común del mundo, pero a veces mejorar las imágenes que subimos a redes sociales se va de las manos, como podría haberle pasado a la modelo Khloé Kardashian, aunque ella lo niega.

La joven subió una serie de imágenes a su Instagram en las que posa con un ajustado vestido negro en un ambiente de lujo. Pero una de ellas, que ya no aparece en su cuenta pero sí ha sido difundida en muchas otras cuentas, posa de perfil, presumiendo de trasero y abdomen plano.

El problema es que la columna de detrás está curvada, como si hubieran retocado la imagen sin tener en cuenta el entorno, algo que ha pasado más de una vez en este mundo de postureo y apariencias.

"Ni siquiera publiqué esta foto. Tal vez mi equipo sí, pero yo no. Quiero decir... Las líneas dobladas en la parte de atrás, jajaja, por favor", escribía en Twitter Khloé, ante las muchas acusaciones de retoque que corrían por las redes.

Más tarde quiso dejar claro que no estaba acusando a su gente. "Espera, no quise decir que mi 'glam' hiciera eso, solo que no publiqué esta foto en mi página. ¿Dónde están los recibos que hice? jajaja ...la gente es tan rara", añadía.

Por supuesto, teniendo en cuenta que Khloé Kardashian tiene 275 millones de seguidores en Instagram hubo miles de mensajes a favor y en contra, entre los que creían su versión y lo atribuían a un tercero malintencionado y los que no la creían y pensaban que se pasó con el Photoshop.