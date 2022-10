Coldplay pospone varios conciertos por la "infección pulmonar grave" que ha contraído Chris Martin

La grave infección pulmonar que padece el cantante Chris Martin ha obligado a la banda Coldplay a aplazar varios conciertos de su gira mundial.

"Con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos shows en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023", dice un comunicado del grupo, en el que informa de la enfermedad de su líder.

Martin "ha recibido estrictas órdenes médicas de reposo durante las próximas tres semanas", dice el anuncio, que asegura que están "trabajando lo más rápido posible para asegurar las nuevas fechas" y dar "más información en los próximos días".

"A todos los que en Brasil que esperaban estos conciertos, lamentamos mucho cualquier decepción e inconveniente, y estamos muy agradecidos por su comprensión en este momento desafiante en el que debemos priorizar la salud de Chris", dice la banda, que pide que se guarden las entradas que se hubieran comprado y que serán válidas más adelante, aunque también puede pedirse el reembolso.

"Somos optimistas con que Chris recuperará la buena salud después de la pausa médica prescrita y esperamos retomar la gira lo antes posible", hace ver el comunicado.

La de Coldplay es una de las gira más esperadas de los últimos años y la venta de entradas se ha convertido en una locura que, por ejemplo para sus conciertos en Barcelona, hizo que la gente esperara colas virtuales durante horas, con decenas de miles de personas intentando comprar un pase a la vez y agotando las entradas en pocas horas.

El grupo tiene planeados cuatro conciertos en Barcelona, el 24, 25, 27 y 28 de mayo, dentro de su gira mundial Music Of The Spheres Tour 2023. Coldplay no hacía una gira desde 2016 y 2017, cuando estuvieron dando conciertos por medio mundo con el tour A Head Full of Dreams.