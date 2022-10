El primer encuentro de Laura Escanes y el 'youtuber' con el que se le relaciona, Míster Jägger, en el que hablaron de Risto Mejide

Hace unas horas saltaba la bomba: Laura Escanes, que anunció hace diez días su separación de Risto Mejide tras más de siete años de amor y una hija en común, podría tener en el youtuber Mister Jägger su nueva ilusión.

La influencer ha negado estas informaciones. A través de La Razón, cuenta que está cansada de que se hable de su vida privada y asegura no estar en una relación. "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada".

Sin embargo, uno de los medios que dio la noticia, la revista Lecturas, sigue firme en su postura de afirmar que el streamer es el nuevo amor de la influencer.

Además, en su versión web recuerda cómo fue el primer encuentro ante las cámaras entre ambos, ocurrido el pasado abril, cuando Escanes, tras conseguir el premio Ídolo en la categoría de life&style, fue entrevistada por Jägger en 'Esto es un late', el espacio que el madrileño presenta en Amazon Prime Vídeo junto a Henar Álvarez.

En él, recuerda la revista, aunque la catalana reconoció estar nerviosa, fue alabada por los presentadores, que destacaron su capacidad de reírse de sí misma. De hecho, hablaron de Risto Mejide, sacando el tema del meme en el que la influencer felicitaba al publicista por el Día del Padre como respuesta a todos los que durante años han pretendido hacerla daño por la diferencia de edad que les separaba. "Fue un movimiento maestro", exponía el youtuber madrileño sobre este tema.

En medio de la charla, incluso él le preguntó a Laura con cuál de los dos presentadores se quedaba. Ella eligió a Henar, pero le dedicaba una sonrisa al hombre que, según Lecturas, ahora ocupa su corazón.