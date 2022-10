Patricia, a su cita en 'First dates': "Me llegas a decir que no, y te rajo"

Hay detalles que marcan una cita, y eso fue lo que pasó este martes en la de Patricia y Alexander, que un detalle de él fue determinante para que quisieran continuar viéndose fuera del local de First dates.

El ingeniero fue el primero en llegar al restaurante de Cuatro y comentó en su presentación que "busco a una mujer a la que ir conociendo poco a poco".

"Me agobia que las chicas que conozco le pidan ir muy rápido o me pregunten después del sexo que cuándo vamos a vivir juntos y nos vamos a casar", explicó el comensal.

También comentó que "soy ruso y vine a España con mi pareja, pero nuestra relación se rompió por infidelidades. Por eso busco a una persona fiel porque yo lo soy".

Lidia Torrent y Alexander, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Patricia, que se calificó a sí misma como un torbellino: "Soy muy nerviosa, extrovertida, me gusta hacer reír a mis amigos, vivaracha..."., afirmó.

Al pasar a la mesa para cenar, Alexander retiró la silla de la alicantina para que ella se sentara, y ella se sorprendió: "Me he quedado muerta. ¿Esto qué es? Es algo que escasea y no estoy acostumbrada", admitió.

Patricia se sorprendió al escuchar la historia del ruso a su llegada a España, y ella le contó que no había tenido mucha suerte en el amor. "Me separé hace cinco años y me han tocado hombres o muy celosos o que eran muy malos en el terreno sexual".

Al final, Alexander sí que quiso tener una segunda cita con la alicantina, que le dijo: "Me llegas a decir que no, y te rajo", pegándole un codazo indicando que era una broma y que ella también quería se volvieran a ver.