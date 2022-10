Broncano recibe de una espectadora el regalo más raro de la historia de 'La Resistencia'

Cuando Broncano hace su entrada en La Resistencia, va saludando al público que ha acudido al teatro Príncipe Gran Vía hasta que llega al escenario del programa de Movistar Plus+.

En su recorrido, el presentador recoge los regalos que le llevan los espectadores, que van desde camisetas con publicidad a comida o dinero, como el pasado jueves.

Pero lo que no se podía esperar este martes el jienense es que le iban a regalar un bote con leche materna, y mucho menos que iba a probarla y que le gustaría.

Espectadora de 'La Resistencia'. MOVISTAR

"¿Qué quieres que haga yo con esto?", le preguntó a la espectadora al recibir el detalle. "Que la pruebes", le contestó ella. Pero Broncano prefirió que lo hiciera antes Grison.

El músico se la tomó y reconoció que había tomado de su mujer en varias ocasiones: "¡Anda que no he bebido leche de teta de esta, chaval!", exclamó antes de ingerirla.

Grison, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

El jienense se dirigió al marido de Esperanza, que estaba sentado a su lado: "¿La has probado?". Él reconoció que sí y de ambas maneras, del bote y del pecho.

"A ver si me voy a enganchar. Solo tomo agua y tomarme esto, a lo mejor es como beber whisky", reconoció Broncano antes de probarla y admitir que "esto está buenísimo niño".

El presentador se la guardó para ir tomándola durante el programa, pero señaló que "ahora estoy puteado porque me encanta, pero no tengo forma de conseguir más". Ricardo Castella le contestó que "sí que tienes forma, lo que pasa es que no quieres, David".