Jandro deja sin palabras a Mapi usando una famosa frase de 'Star Wars'

Normalmente, es Mapi la que deja descolocado a Jandro en el programa de RTVE. Pero este martes fue el turno de la niña animada, que se quedó boquiabierta tras una afirmación del presentador.

Tras la primera prueba del día, el mago se dirigió hacia la protagonista del programa y le dijo: "Examina tus sentimientos. Yo soy tu padre", imitando a Darth Vader en unas de las películas de Star Wars.

Manda este tuit cuando padrees a alguien #MapiRTVE29 pic.twitter.com/z7tq3XWLWs — Mapi (@MapiTVE) October 4, 2022

No obstante, la niña no se dejó sorprender fácilmente: "Pues dame la paga, que llevas un montón de retraso, chaval". En ese momento, el conductor del programa explicó lo que le había sucedido.

"He pensado que, a partir de ahora, voy a hablar con una voz más grave al estilo Darth Vader, aunque no me sale muy bien imitarle. Es que cuando escucho mi propia voz no me gusta, me suena rara", reconoció Jandro.

Mapi señaló que era algo que le pasaba a mucha gente: "Les suena muy rara tu voz, y la suya propia también...", bromeó la niña animada antes de seguir con el programa.