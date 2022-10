El Hormiguero recibió este martes una triple visita de muchos quilates: Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto, que presentaron su nueva película En los márgenes.

El drama social dirigido por el propio Botto, que llegará a los cines el 7 de octubre, tiene como telón de fondo la crisis económica, la historia se desarrolla en las horas previas al desahucio de una familia.

Tras charlar con sus invitados sobre la película, Pablo Motos le comentó a Cruz que quería que le contara el regalo de boda que le hizo Woody Allen a ella y a Javier Bardem.

"No me regaló nada", exclamó la actriz. "¿No os envió unas escenas en las que salíais los dos en una secuencia de cama?", le preguntó el presentador del programa de Antena 3.

Pero la madrileña desveló que "era una escena de un beso, con Javier. A Woody no le gusta rodar besos en sus películas y se marchó sin cortar ni nada. No la quiso ver. Nos dejó solos, se fue hasta del edificio. La escena dura varios minutos y dijo que nos la mandaría, pero aún no lo ha hecho".

Los tres invitados comentaron también su experiencia rodando en Hollywood: "¿En qué notáis las diferencias con el cine que hacemos aquí?", les preguntó el valenciano.

"Lo primero es el dinero, en la película El escuadrón suicida había casi tanto dinero como el presupuesto del Ministerio de Cultura de España en un año", destacó Botto.

Tosar añadió que, en Miami Vice, "el poderío era brutal, ya nada más llegar tienes unas Ray-Ban de regalo, unas chanclas, un altavoz… aquí en España, como mucho, te dejan una caja de palillos".

Por último, Cruz explicó que "en Piratas del Caribe teníamos que rodar en una playa y después seguir en estudios, al llegar allí todo estaba montado de forma espectacular en un plató exterior de Los Ángeles".