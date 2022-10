Tu horóscopo diario: miércoles 5 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 5 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estas ante un día bastante agotador o abrumador en relación con el trabajo, con numerosos contratiempos inesperados que van a ir surgiendo por el camino, pero, al mismo tiempo, un día bueno y exitoso, ya que tu suerte no te abandonará aunque al mismo tiempo esté algo entremezclada con muchos agobios y dificultades.

Tauro

No te dejes llevar por el lado negativo de tu personalidad, no siempre las cosas salen como deseamos o quienes nos rodean actúan como nos convendría, pero lo importante no es ganar una batalla en concreto, sino sobre todo ganar la guerra. Quizás hoy no tengas un buen día, pero al final acabarás alcanzando tus objetivos.

Géminis

El Sol y la Luna forman excelentes aspectos con Géminis, y eso no podría ser mejor noticia para ti porque te traerá suerte y al mismo tiempo una gran inspiración para descubrir, a cada momento, el camino que debes tomar o las decisiones que más te convienen. Hoy la nave de tu vida navegará con el viento a favor y en calma.

Cáncer

Cuando estás ante un sueño maravilloso siempre te arrastra el miedo a que ese sueño no se pueda llevar nunca a la realidad, y si al final lo consigues entonces tu gran temor será perder el éxito o la felicidad que por fin has conquistado. Pero tan solo son angustias que aprisionan tu alma y a las que de ningún modo debes escuchar.

Leo

Gracias a los magníficos influjos de Sol, Marte y Júpiter hoy podrás tener un día excelente con solo que tú pongas algo de tu parte. Vas a sentir claramente como el destino te protege frente a las adversidades o los enemigos y también recibirás ayudas que no esperas, como si tuvieras un ángel de la guarda que te abre los caminos.

Virgo

Ten más confianza en ti mismo porque estás haciendo las cosas muy bien a pesar de que tú crees lo contrario, pero ahora lo importante no es lo que creas tú sino lo que crean las personas que te rodean, que son mucho menos perfeccionistas que tú, pero saben mucho mejor lo que vales y conocen tu enorme capacidad de sacrificio.

Libra

Los astros van a continuar en una posición muy favorable o beneficiosa para ti, pero en este caso no solo el Sol y Venus sino también la Luna, confirmando y potenciando la tendencia a que te encuentres bastante bien interiormente y al mismo tiempo te vayan bien las cosas en tu trabajo y en los asuntos sentimentales o familiares.

Escorpio

El día no empezará bien para ti y te vas a encontrar con muchos problemas o adversarios que no esperabas, sin embargo, en los peores momentos es, precisamente, cuando tú das lo mejor de ti y según avance el día le irás dando la vuelta a la situación y poniendo todo cada vez más de tu parte, porque estás en un buen momento.

Sagitario

Muchos planetas se encuentran, en estos momentos, en armonía con tu signo y ejerciendo sus mejores influjos, entre ellos el afortunado Júpiter, por ello en estos momentos nada debes temer del destino o de las circunstancias, la suerte está de tu lado y, sobre todo, este será un día muy favorable para todos tus asuntos financieros.

Capricornio

Hoy es uno de esos días en los que tendrás que sacar tu lado más luchador y sacrificado. De repente todo dará la vuelta y te verás ante una situación muy difícil. Sin embargo, no hay nadie mejor que tú cuando se trata de hacer frente a las situaciones más difíciles y desesperadas, y al final volverás de nuevo a enderezar las cosas.

Acuario

Te encuentras en un momento importante de tu vida, tanto para bien como para mal, un fin de ciclo que abriría, asimismo, una nueva etapa de tu vida. Pero nada debes temer porque se trata, en realidad, de una etapa mejor, aunque venga precedida de algún fracaso a algún revés del destino, un cambio que te favorece claramente.

Piscis

Hoy tendrás un día especialmente bueno para las relaciones y comunicaciones en general, también para los viajes y todo lo que se refiere a los contactos con el mundo exterior. Lograrás fácilmente que quienes te rodean hagan aquello que tú deseas o necesitas. Un día ideal para hacer nuevas amistades o cultivar las que ya tenías antes.