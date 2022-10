'Youtuber', amigo de Ibai Llanos y 'rival' de Bustamante: quién es Míster Jägger, el 'youtuber' al que relacionan con Laura Escanes

Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación hace poco más de una semana sin explicar los motivos. Sin embargo, hay quienes comentan que la modelo le fue infiel al presentador. Las primeras sospechas saltaron por su buena relación con un trabajador de El desafío, exitoso programa de Antena 3 donde la influencer participa, pero desde este martes resuena un nuevo nombre en la vida amorosa de la joven: Míster Jäguer.

Según apunta la crónica social, la empresaria, de 26 años, habría iniciado una relación con este youtuber el pasado mes de febrero, lo que habría hecho tambalear su matrimonio con el publicitario. Unas informaciones que esta niega rotundamente. "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", zanjó a La Razón. No obstante, antes de desmentir su relación, la noticia ya corría como la pólvora, pues el streamer es muy conocido en el mundo de Internet.

Míster Jägger es el nombre con el que los internautas conocen a Alberto Redondo Jiménez, un joven de 29 años con amplia experiencia en el terreno de las redes sociales. Amigo de Ibai Llanos, compañero en esa labor tan popular de crear contenido en Internet, se mueve desde hace tiempo por redes sociales como YouTube y Twitch, donde triunfa por su naturalidad, humor y carisma.

El streamer madrileño reúne a miles de seguidores en sus redes sociales, aunque su momento de mayor popularidad lo vivió en la segunda edición de La Velada del Año, un campeonato de boxeo que se emitió en Twitch y en el que se enfrentó a David Bustamante -su duelo fue muy comentado-, al que se impuso con éxito. Curiosamente, en el estreno de la gala también fue el ganador, y es que su físico -mide 187 centímetros y es fiel a sus entrenamientos y carreras de Spartans- demuestra que está en forma.

El youtuber, al que también se le ha relacionado con la activista Amarna Miller, colabora con el dúo cómico Venga Monjas, formado por Xavier Daura y Esteban Navarro, pareja de Rigoberta Bandini. Y, más allá de eso, tiene sangre de emprendedor: en su página web publicita los productos relacionados con su figura, así como el juego de mesa que lanzó hace un año, Karmagäan.

El streamer dio que hablar este mes de septiembre por dar una noticia que asombró a quienes le siguen desde hace tiempo: por fin la Policía dio con el coche que le robaron hace casi dos años, una anécdota por la que sufrió burlas durante años. Después de la frustración de no tener ningún vehículo, ahora tiene dos automóviles. "Una vez perdido, ahora encontrado", bromeó.