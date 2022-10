Mas traslada a Baldoví el malestar de Iniciativa con el anuncio de su candidatura

La disconformidad de una de las patas de Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, con el anuncio de Joan Baldoví de concurrir a las primarias para liderar la candidatura de la coalición a las próximas elecciones autonómicas ha trascendido al debate interno para convertirse en una discrepancia pública. Así lo ha hecho notar este martes la vicepresidenta del Consell y máxima representante institucional de este sector, Aitana Mas, quien ha afirmado que ha trasladado "con normalidad" a Baldoví las "disconformidades" de este partido con el movimiento unilateral de Més Compromís, el antiguo Bloc, para ocupar el espacio dejado por Mónica Oltra, también de Iniciativa.

Si bien ambas partes tratan de restar importancia al enfrentamiento interno, lo cierto es que para la corriente que en estos momentos lidera Mas ha habido una falta de información como coalición de partidos. "Es una cuestión de hablar las disconformidades que pueda haber y que no han supuesto ningún drama", ha afirmado la número dos del Consell. De hecho, apuntó que la ejecutiva de Compromís tenía previsto abordar la cuestión por la tarde con "normalidad absoluta", según Mas, que pide que "todo el mundo esté informado en todo momento", en referencia al anuncio de Baldoví. "Hablando se entiende la gente", ha añadido.

El diputado en el Congreso y candidato a las primarias aseguró tajante en una entrevista a la agencia Efe que en Compromís no habrá ningún cisma y se mostró convencido de que esta semana se "reconducirá" la situación ante las "posibles suspicacias" que su anuncio haya podido generar en la formación. "A mí siempre me ha gustado ir de cara y anunciar lo que voy a hacer. Todo el mundo sabía que iba a hacer este anuncio. Algunos han pensado que no era el momento oportuno, pero nosotros creíamos que sí lo era. Yo lo entiendo todo", asegura Baldoví. Además, niega un posible cisma en la coalición: "Venimos de culturas políticas diferentes, pero hemos sido capaces de confluir en un único proyecto. Tenemos opiniones diferentes, y las seguiremos teniendo, pero al final siempre nos ha caracterizado un interés común", expuso.

Sobre su posible relevo como diputado en el Congreso afirma que Compromís tiene "un banquillo magnífico" y cita expresamente, si se archiva su causa, a la exvicepresidenta Mónica Oltra, de quien dice que haría "un papel acojonante", y al exconseller Vicent Marzà.

Horas después, tras la ejecutiva celebrada por la tarde, tanto Àgueda Micó (Més) como Alberto Ibáñez (Iniciativa) quitaron hierro a las desavenencias de los últimos días. "No puede haber una reconciliación cuando no ha habido una ruptura", afirmó Micó. "Compromís es un proyecto político plural compuesto por diferentes almas", añadió, y ambos coincidieron en que hasta febrero, fecha límite para el proceso de primarias, podrán presentarse más candidatos a los distintos puestos.

Un nuevo tributo "al lujo"

La ejecutiva de Compromís ha incidido en su idea de gravar más a las rentas altas y a grandes patrimonios en la reforma fiscal que negocian los partidos del Botànic para los presupuestos de 2023. No obstante, ha dado un paso más al proponer, más allá del IRPF, un "impuesto al lujo" centrado en bienes particulares de alta gama (coches, yates, obras de arte) que acaban supuestamente en empresas de sus dueños para no tributar.