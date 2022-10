El presupuesto de Barcelona para 2023 está en suspenso: BComú, PSC y ERC se culpan de la falta de acuerdo

El enredo político catalán ha saltado al otro lado de la plaza Sant Jaume afectando de lleno a la negociación sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para 2023, que a día de hoy está en suspenso por el desacuerdo entre los socios de BComú y el PSC.

Para este miércoles estaba prevista la presentación de la propuesta de presupuesto municipal en rueda de prensa, el último antes de las elecciones de mayo de 2023, pero la falta de acuerdo dentro del equipo de gobierno de Colau y Collboni, que han dado versiones contradictorias y que de rebote han salpicado a ERC, han impedido la presentación.

Desde el PSC han asegurado a 20minutos que "no hay acuerdo" con el equipo de los 'comuns' porque hay tres puntos sin cerrar, que para los socialistas son irrenunciables: la ampliación de la bonificación de la tasa de terrazas un año más, mayor inversión en barrios y distritos, y el paquete de medidas anticrisis.

El equipo de Collboni no da por rotas las negociaciones y aseguran que continuarán en los próximos días. De hecho, los presupuestos municipales se aprueban en el pleno del mes de diciembre, con lo cual hay margen de negociación.

Por contra, según han explicado a este diario fuentes municipales, no existe tal desacuerdo con el PSC, sino que se está en tiempo de "conversaciones normales para acabar de cerrar la propuesta". Una propuesta que debe salir necesariamente consensuada de los despachos del regidor de presupuestos, Jordi Martí (comuns), y de la primera tenencia de alcaldía del socialista Jaume Collboni.

Estas versiones encontradas entre BComú y PSC han salpicado a ERC, uno de los apoyos preferentes del equipo de gobierno. La polémica ha saltado cuando el gobierno municipal ha anunciado que se había anulado una reunión prevista con los republicanos y que se han "congelado" el inicio de las negociaciones sobre presupuestos.

Desde el gobierno municipal han asegurado que "es normal" y que entienden que ERC quiera aclarar primero la situación política en la Generalitat. Dan, por tanto, unos días de margen para que todo el mundo "pueda situarse" y poder iniciar las conversaciones con calma.

ERC ha desmentido la versión del gobierno municipal. Han asegurado que no "hay ninguna negociación en marcha" y que, por tanto, "no se puede congelar lo que no existe". El portavoz municipal de ERC, Jordi Coronas, ha pedido además que deje de utilizar a ERC "para intentar tapar los desacuerdos interno entre Colau y Collboni".