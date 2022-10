Jorge Javier Vázquez se despide de las maquilladoras despedidas de Mediaset con una fiesta: "La cadena no es igual sin ellas"

"Toda una vida con mis maquilladoras, peluqueras y sastras. La cadena no es igual sin ellas...", así comenzaba el presentador Jorge Javier Vázquez un sentido mensaje para decir adiós a las profesionales estilistas que recientemente fueron despedidas de Mediaset, después de que el grupo de comunicación externalizara esos servicios.

Muchos de los presentadores y colaboradores de la cadena habían establecido en esos 20 años relaciones cercanas con esas trabajadoras, a menudo una suerte de confesoras, además de guardianas de su belleza. Para el presentador era un modo de reflexionar sobre su vida.

"De hecho, el mundo que yo conocí se está resquebrajando para dar paso a otro en el que las relaciones duraderas son cada vez más complicadas de encontrar", hacía ver.

"Me siento afortunado por pertenecer a vuestras vidas. El mundo sigue pero seguiremos juntos para siempre", decía Jorge Javier Vázquez, que organizó una fiesta en la que no faltó la música que pusieron Las Mellis, en una sala privada del conocido local Oh My Club.

El presentador subió a Instagram fotos y vídeos de la velada en los que se ve al titular de Sálvame bailando con sus excompañeras.