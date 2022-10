La línea 7B de Metro de Madrid cerró parcialmente a finales del pasado mes de agosto por novena vez desde que fue inaugurada en 2007. La Consejería de Transportes e Infraestructuras preveía interrumpir el servicio entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares en septiembre, pero la monitorización del terreno que se realiza de forma continuada aconsejaron adelantar los planes unas semanas.

Cuando los trenes dejaron de pasar por el tramo de túnel en el que se habían detectado desplazamientos fue el turno de los técnicos de la consejería. En el último mes se han hecho mediciones y comprobaciones, unos trabajos que continúan y que, a día de hoy, hacen que el Gobierno regional aún no tenga fecha de reanudación del servicio.

"Estamos inspeccionando a fondo toda la estructura: si se han producido nuevos asentamientos, si hay grietas o nuevas entradas de agua...", ha aseverado este martes David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, durante el desayuno informativo de Europa Press que ha protagonizado. "Veremos cómo está", ha añadido.

Al responsable autonómico le han preguntado si en algún momento se han planteado la clausura. Pérez ha señalado que los planes por la consejería en este momento pasan por "reparar" y "poner en funcionamiento" la línea. "No se pueden adelantar acontecimientos hasta saber cómo está", ha señalado en cualquier caso Pérez, que ha aseverado que la 7B no volverá a funcionar "hasta que no esté garantizada la seguridad".

Planes para la 'zona 0'

El responsable del área de Transportes ha señalado que, además de las labores que se están desarrollando en el túnel, en la problemática causada por la línea 7B se está trabajando en tres líneas: la consolidación de la seguridad de la zona, la respuesta social a los afectados que han perdido sus casas y la recuperación urbana de una zona dañada.

Pérez ha reiterado que se trabaja en las indemnizaciones a los vecinos perjudicados y ha asegurado que se les va a ofrecer "las máximas cantidades posibles", tanto en la valoración de las viviendas como del suelo, además de por el daño moral y otros conceptos que se estimen indemnizables.

Sobre el uso que prevé dar la Comunidad a los terrenos de San Fernando de Henares en los que antes había bloques de pisos y casas unifamiliares, además de locales comerciales y de servicios públicos, el consejero ha destacado que aún se está trabajando en la definición, pero ha avanzado que podría tratarse de equipamientos deportivos o verdes. "Se trata de que se pueda recuperar de una manera que sirva a los vecinos. Todas las consejerías están ayudando presentando propuestas", ha detallado Pérez.

La L11, "en poquitas semanas"

Durante el desayuno informativo, el responsable de Transportes e Infraestructuras también ha confirmado que próximamente se iniciarán los trabajos para ampliar la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. "En poquitas semanas", ha señalado Pérez. La presidenta Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado en el mismo acto que se prevé construir una nueva estación de la L9 para dar servicio a los nuevos desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales.