Meloni prepara para Italia un Gobierno "político" pero con algunos perfiles técnicos

El próximo Gobierno italiano, que prepara la líder ultraderechista Giorgia Meloni, contará con técnicos en algunos ministerios, pero no serán "predominantes", reveló Ignazio La Russa, senador y cofundador de Hermanos de Italia (FdI), quien aseguró que la futura primera ministra "trabaja día y noche" para completar la lista de ministros. Meloni "sabe que debe hacerlo pronto" porque "las urgencias son muchas y muy altas, así que no hay tiempo que perder", dijo La Russa, que matizó que el Gobierno de Meloni será "político" y no "técnico", aunque haya algunos en sus filas.

"Un gobierno se califica como 'técnico' no en función del número de técnicos, siempre ha habido una cuota determinada, pero se califica como tal cuando lo dirige un técnico. El Gobierno que preparan los líderes se basa en un programa común de las fuerzas políticas que lo han presentado a los votantes y será dirigido, si (el jefe del Estado Sergio) Mattarella le encarga la tarea a Meloni, por una líder de partido", dijo.

Se trata de "un gobierno político que podrá beneficiarse, por qué no, de un número, ciertamente no grande", que "no será predominante", explicó en declaraciones Radio anch'io.

La coalición de derechas, formada por FdI, la ultraderechista Liga, de Matteo Salvini; y la conservadora Forza Italia (FI), ganó las elecciones con el 44% de los votos y tendrá mayoría absoluta la Cámara de Diputados y el Senado, con el partido de Meloni como el más votado del país (26%) por delante de sus socios, que se mantuvieron en el 8,8% y 8,2%, respectivamente.

Meloni, a la que Mattarella debe encargar la formación de Gobierno tras la constitución del Parlamento, prevista inicialmente para el próximo 13 de octubre, está inmersa en negociaciones para la formación de un gobierno que contente a sus socios y también a Europa.

Salvini ha convocado este martes el Consejo Federal de la Liga para "hacer un balance de la situación con el objetivo de crear rápidamente un equipo de gobierno lo más eficaz posible", mientras que mañana se reunirá el Ejecutivo Nacional de FdI a las órdenes de Meloni para debatir "escenarios y determinaciones a la luz del resultado de las últimas elecciones generales".