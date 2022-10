El fallecimiento del periodista Jesús Quintero ha sacudido a todo el país. A los 82 años y tras sufrir una afección respiratoria, el comunicador que revolucionó el género de la entrevista murió el pasado lunes.

Este martes se instalará en Huelva, su ciudad natal, la capilla ardiente del periodista y, aunque la familia ha rogado que la despedida sea en la intimidad, será imposible que los fans de Quintero no se acerquen a dar su último adiós al 'Loco de la colina'.

Desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat ha podido charlar en directo con el escritor Fernando Sánchez Dragó, amigo del periodista desde 1985: "Hice varios reportajes con él, le cubrí unos Sanfermines y, a partir de ese momento, tuvimos una muy buena amistad".

¿Para qué repetirlo si ya lo sabe todo el mundo? Ha muerto Jesús Quintero y con él, para mí, cuarenta y seis años de irreprochable amistad. Me entrevistó decenas de veces. Era uno de los grandes. No volverá a haber otro como él. Conmigo vas, Jesús. Mi corazón te guarda. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) October 3, 2022

"Él me entrevistó continuamente. Lo curioso es que él no se dejaba entrevistar porque yo, que también era entrevistador, de estilo muy diferente al suyo, lo intenté en varias ocasiones, sobre todo cuando publicaba alguna cosa y él siempre se escabullía. Yo siempre lo digo, él no era un buen entrevistador porque no era entrevistador, lo que pasa es que era un periodista de una personalidad muy vigorosa", ha destacado Sánchez Dragó.

"Jesús Quintero te llevaba a hacer cosas verdaderamente insólitas. A mí me condujo a hacer cosas insospechadas. Por ejemplo, con motivo de un programa en el que Puente Ojea, entonces embajador de España en el Vaticano, y yo discutíamos sobre fe, incredulidad, ateísmo... Me llevó a recitar, en un estudio de televisión, mirando a cámara, un Padre Nuestro. Eso fue una cosa colosal porque medio país llegó a la conclusión de que yo me había convertido al cristianismo y empezaron a sucederme cosas asombrosas", ha recordado el escritor.

Fernando Sánchez Dragó ha continuado narrando algunas de las anécdotas más divertidas que vivió junto al periodista: "Era un hombre, mentalmente, muy inestable. Pasaba de fases de euforia a fases de depresión. De hecho, a lo largo de su vida, se retiró en varias ocasiones de la actividad periodística".

Finalmente, Joaquín Prat ha agradecido al escritor su soltura al hablar sobre los momentos que compartió con Jesús Quintero: "No hace falta preguntarte nada para que tengas la amabilidad de compartir con nosotros todos esos recuerdos vinculados a la figura de Quintero. Te agradezco muchísimo que hayas tenido la generosidad de haberlo compartido con nosotros".