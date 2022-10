La Comunidad de Madrid lleva meses trabajando en un nuevo reglamento para el sector del taxi. El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha confiado en que esté listo el próximo mes de enero, junto a la nueva regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Entre las novedades que plantea el Ejecutivo regional para los taxistas figura la liberalización de horarios para que puedan prestar servicio las 24 horas del día durante toda la semana.

Esta propuesta no gusta a todo el sector. De hecho, siete asociaciones acordaron el pasado septiembre celebrar un referéndum entre los profesionales para testar su opinión sobre las modificaciones planteadas. "Servirá para trasladar a la administración y al Gobierno regional del PP, el sentir y la opinión real", dijeron entonces organizaciones como la Federación Profesional del Taxi de Madrid, que en paralelo a esta iniciativa promueve un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que permitió seguir operando a las VTC más allá de este octubre.

Este martes, el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha asegurado que en su departamento estarán atentos a los resultados que resulten de esta iniciativa pero, a la vez, ha animado a los taxistas a aceptar los cambios que están preparando. "Trabajamos por el bien del sector", ha proclamado el responsable autonómico en el desayuno informativo de Europa Press que ha protagonizado.

Pérez ha destacado que el objetivo que están buscando con el nuevo reglamento del taxi es "reducir" algunas limitaciones que les "impiden" competir en igualdad de condiciones con las VTC. "Remover obstáculos" y "modernizar", ha resumido el consejero sobre los planes que tiene

"Lo que no se puede tener es una actitud de (no querer) ningún cambio", ha subrayado, augurando que el taxi puede perder cuota de negocio en "las noches y los fines de semana" si no apuesta por la liberalización de horarios. "Creemos que en Madrid caben todos", ha señalado Pérez defendiendo la convivencia de taxis y VTC en la región.

Para las autorizaciones a los vehículos de alquiler con conductor, el consejero de Transportes ha manifestado que están trabajando en el sentido opuesto al taxi. Se baraja implantar algunas obligaciones más, como que amplíen el número de vehículos adaptados, y mantener la contratación previa de los servicios.