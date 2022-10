Snoop Dogg revela cómo consiguió fumar marihuana en la Casa Blanca

A sus 50 años, Snoop Dogg es más que conocido en el mundo de la música por sus múltiples colaboraciones o apariciones en series y películas. Pero también es más que conocido por su pasión por la marihuana, hasta el punto de que es capaz de jugársela para fumar en lugares inimaginables.

Así lo reveló en la emisora de radio SiriusXM, donde contó que el sitio en el que quería fumar y siempre pensó que nunca podría fue la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de Estados Unidos.

"Estamos en la Casa Blanca, ya me entiendes, para una celebración o lo que sea, para el pianista Herbie Hancock. Tuvimos una pequeña cena y les pregunté dónde estaba el baño", narró el rapero. "Me deslizo hacia el baño. Compruebo los alrededores, me aseguro de que no hay nadie. Enciendo un pañuelo de papel, solo para ver si pasa algo".

Entonces, al ver que no saltaba ninguna alarma, procedió a cumplir su deseo. "Lo siguiente que hago es sacar esa cosa de mi calcetín", aseguró. Aunque el músico contó que oyó a alguien acercarse, finalmente no le pillaron, por lo que terminó fumando cannabis en el baño de la Casa Blanca.

Y es que la afición de Snoop Dogg por la marihuana llega incluso a causas benéficas, pues el actor Seth Rogen aseguró que había subastado uno de sus canutos por 10.000 dólares para donarlo para el alzhéimer. "Creo que eso habla muy bien de una inesperada pero eficaz fusión de asuntos y sensibilidades", opinó el intérprete.