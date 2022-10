El 57,7% de las mujeres jóvenes reconoce haber mantenido relaciones sexuales "sin ganas" o "por compromiso"

Casi seis de cada diez mujeres jóvenes afirma haber tenido sexo con otra persona "sin ganas" o "por compromiso". La causa varía e implica un abanico de situaciones de mayor o menor gravedad. Hay quienes manifiestan hacerlo como un "sacrificio" para complacer a su pareja, pero también se dan los casos de otras mujeres que se han visto abocadas a mantener relaciones sexuales por sentirse "presionadas" o por temor a las consecuencias de negarse.

"Me sentía súper presionada, yo no quería, pero él me estaba insistiendo, insistiendo y dije vale... me quedé con un vacío interno impresionante, como ¿qué acabo de hacer?". Es la declaración de una de las 1.516 mujeres de 18 a 25 años que fueron entrevistadas en julio de este año para elaborar un estudio sobre la Sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español.

Los resultados de la investigación, presentada este martes en el Instituto de las Mujeres, han sido expuestos por la directora del organismo, Toni Morillas; junto a la directora del Instituto de la Juventud (INJUVE), María Teresa Pérez; y la responsable del estudio, Silvina Vázquez. El informe convierte en datos algunas de las percepciones de las jóvenes españolas y refleja cómo, si bien en muchos aspectos han emergido nuevas pautas ("apertura", "diversidad" y "autoconocimiento sexual"), todavía persisten "viejos esquemas de una sociedad patriarcal".

Temor a sufrir una agresión sexual

Uno de los asuntos que más pone en evidencia el estudio es el miedo que la mayoría de las mujeres experimenta todavía ante la posibilidad de ser víctimas de una agresión sexual. Es, de hecho, uno de los principales problemas marcados por las encuestadas. Un 60,7% de las jóvenes reconoce haber sentido miedo de que alguien pudiera ejercer algún tipo de violencia sexual sobre ella al encontrarse en espacios públicos como calles, parques, bares y discotecas.

Pero no solo es el espacio público o el ocio nocturno el que acumula todas las alarmas. Pese a representar una proporción menor, en torno a un 20% teme sufrir una agresión sexual en su entorno, ya sea en el centro de estudios, en el trabajo o por parte de sus parejas. Dicho de otro modo: solo un 23,8% de las mujeres de entre 18 y 25 años expresan no haber experimentado nunca miedo a ser víctima de alguna forma de violencia sexual.

Un tercio ha recibido tocamientos no deseados y un 9% ha sufrido un intento de violación o una violación consumada

En esa línea, el 68% de las mujeres dice haber recibido "comentarios inapropiados" o "sexistas" en el espacio público y un 36% tocamientos no deseados. Un 46% ha recibido comentarios "agraviantes" o imágenes de tipo sexual a través de las redes sociales sin consentimiento, y un 9% ha sufrido un intento de violación o una violación consumada. "Esto del acoso no es solamente esos mal dichos piropos desagradables. Va mucho más allá, y generan vivencias de miedo que a la vez alimentan el imaginario del terror", has aseverado Silvina Vázquez.

Asegurarse de no volver nunca solas a casa por la noche, llevar llaveros que produzcan ruido o llevar el móvil a punto para realizar una llamada de emergencia son solo algunas de las "estrategias" o "precauciones" que aseguran seguir ante la percepción de un "peligro constante".

Desvinculación del amor y el sexo

Dentro de esas quiebras detectadas respecto a ciertos patrones de género tradicionales, destaca la desvinculación que una gran parte de las mujeres hace respecto al amor y el sexo, o al sexo sin amor. Hasta un 41% se manifiesta totalmente en contra a la idea de que para tener sexo es preciso estar enamorada, un 25% en "bastante" desacuerdo, y solo un 14% vincula "de manera necesaria" el amor y la sexualidad.

Además, hay una fuerte crítica enfocada a la pornografía y a lo que representa su contenido. Más de la mitad considera que el porno está fundamentalmente pensado para satisfacer el deseo sexual de los hombres, y existe además una consciencia mayoritaria (el 77% así lo cree) de que es una industria que cosifica, hipersexualiza muy frecuentemente el cuerpo de las mujeres. Sobre su consumo, la edad media de inicio se sitúa en torno a los 15 años; aunque la frecuencia es relativamente baja (la mitad consume pornografía una vez cada tres meses) y, según Vázquez, muy inferior a la de los hombres.

Los datos, en relación al ejercicio de la sexualidad, son "esperables", tal y como ha destacado la autora del estudio. Teniendo en cuenta que las entrevistadas son ya nativas digitales y que gran parte de sus vidas transcurre en las redes sociales, es evidente que "la sexualidad no es ajena a esta transformación". Así, un 37% comenta haber practicado alguna vez sexting, el 46% que en algún momento han accedido a la pornografía y una de cada cuatro ha usado aplicaciones de citas.

El 43% ha tomado la píldora del día después

Casi la mitad de las jóvenes encuestadas (el 43,5%) asegura haber recurrido alguna vez a la píldora del día después y un 20% reconoce que nunca o casi nunca usa un método anticonceptivo a la hora de mantener relaciones sexuales. Además, un 5,7% de las mujeres declara haber tenido que pasar por un aborto en algún momento.

Todo ello, teniendo en cuenta que el método anticonceptivo por excelencia sigue siendo el preservativo masculino (84%), aunque el uso de procedimientos hormonales -píldora, anillo, parches, etc.- ha ido en aumento en parte, según han argumentado algunas de las jóvenes, por el miedo a la irresponsabilidad de la otra persona. "En todo caso, la idea de corresponsabilidad en el empleo de estos métodos parece abrirse camino decidido entre las jóvenes (65%)", incide el documento.

Suspenso en educación sexual

El último bloque tantea las experiencias de las jóvenes españolas respecto a la educación sexual. La insatisfacción es generalizada: las encuestadas suspenden con un 4,4 (sobre 10) a la calidad de la educación sexual recibida en los centros educativas. Eso si la han cursado, porque un 35% asegura que nunca ha recibido ningún tipo de información sexual en el colegio.

Según los resultados, cuando las jóvenes tienen dudas o inquietudes, sus principales canales de información son las amistades (32,5%) y, en segundo lugar, Internet (25%).

En ningún caso, incide el informe, las críticas en torno a la educación sexual suponen un cuestionamiento sobre su necesidad; sino que más bien se trata de un reclamo de "mayor profundización", tanto en la calidad, como en los contenidos y los enfoques que aborda (que no se basen únicamente en la prevención o el uso de anticonceptivos, por ejemplo). "Que incluya también elementos de bienestar emocional, educación sobre el tipo de relaciones, perspectiva de género... una pluralidad de temáticas que enriquezcan la vivencia y la aproximación que ellas tienen", ha detallado Vázquez.