ERC escoge el sábado a su candidato a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet con el nombre de Gabriel Rufián sobre la mesa

Gabriel Rufián, actual diputado de ERC en el Congreso, podría ser nombrado el próximo sábado 8 de octubre oficialmente como candidato de ERC a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). La asamblea local del partido que ha de validar la candidatura se celebra este fin de semana y el nombre del líder de los republicanos en Madrid suena con fuerza desde hace meses.

Ni el propio Rufián ni su entorno confirman por ahora esta opción. "Me lo estoy pensando", dijo hace 15 días desde el Congreso de los Diputados a preguntas de los periodistas. Rufián, no obstante, ya admitió que "sería bueno" poder ayudar a cambiar el actual gobierno socialista de la ciudad metropolitana. Este martes, el entorno de Rufián mantiene que no hay ninguna decisión tomada ni ningún anuncio que hacer porque el mismo Rufián lo sigue valorando.

ERC cuenta actualmente con solo tres representantes y es la última fuerza en el consistorio, por detrás de comuns y Cs

De confirmarse la candidatura de Gabriel Rufián, Santa Coloma de Gramenet viviría un interesante pulso político en las elecciones municipales de la próxima primavera. El líder republicano se enfrentaría en las urnas con la actual alcaldesa de la ciudad, la socialista Núria Parlon, que gobierna con una amplísima mayoría.

De hecho, el PSC cuenta con 17 de los 27 regidores del pleno y en 2019 aglutinó más del 50% de los votos. Respecto a 2015, Parlon obtuvo en los últimos comicios 5.500 votos y tres regidores más. Por su parte, ERC cuenta actualmente con solo tres representantes y es la última fuerza en el consistorio, por detrás de comuns y Cs.

El de Rufián sería también el segundo 'fichaje estrella' de los republicanos para las municipales en el área metropolitana. En junio, la militancia de ERC en L'Hospitalet escogió a Jaume Graells como alcaldable a la ciudad gobernada por Núria Marin. Graells fue regidor socialista hasta que denunció las irregularidades del Consell Esportiu que se investigan en los juzgados.