Recibe una postal de su hermana 42 años después de ser enviada

Ludwina Verhoeven, una neerlandesa de 64 años, recibirá una postal de su hermana casi medio siglo después de ser enviada. La tarjeta, que incluía una selección de fotos de un camping, estaba firmada por Veronica, Jan y Matthijs e iba dirigida a Ludwina y Piet Verhoeven en Nieuw-Vennep, al suroeste de Ámsterdam.

La oficina de correos holandesa devolvió a finales de septiembre al campamento Bosbad Hoeven la postal que decía "Saludos" y había sido enviada en el verano de 1980 desde la provincia sureña de Brabante.

El camping hizo público este hecho a través de sus redes sociales, que sorprendió a todos sus trabajadores cuando recibieron la tarjeta. Fue entonces cuando el hijo de Ludwina vio la publicación y llamaron a la hermana de la mujer. Veronica buscó en sus álbumes de fotos y descubrió que, efectivamente, había estado de vacaciones en ese lugar en 1980, tal y como recoge The Guardian.

Veronica stuurde 42 jaar geleden een kaart naar haar zus vanaf camping Hoeven, maar die duikt nu pas weer op https://t.co/YuI08YHi3c pic.twitter.com/PDFmUNTj7b — Eindhovens Dagblad (@ED_Regio) September 29, 2022

Dirección no válida

La postal de su hermana y su cuñado iba dirigida a Ludwina y su marido. "Jan es mi cuñado; murió hace cuatro años. Mi esposo, Piet, nos dejó en febrero. Por eso creo que es muy especial recibir esta tarjeta", comentó Verhoeven en una emisora local.

La carta fue devuelta alegando que la dirección de entrega no era válida o estaba incompleta. Sin embargo, Ludwina aseguró que todavía sigue viviendo ahí y no entiende por qué no la recibió. "En el pasado, cuando el correo se clasificaba manualmente, a veces se perdían las tarjetas", aclaró un portavoz de la oficina de correos. "O podría haber sido entregado en la dirección equivocada en 1980 y permanecer allí hasta ahora", añadió.

Lo importante es que Verhoeven recibirá en su casa la postal de su hermana, a pesar de que llegará con 42 años de retraso. Será el Camping Hoeven, que ha cambiado de nombre, el encargado de hacer llegar la tarjeta a la mujer de manera inminente. "Está en excelentes condiciones originales", dijo uno de los empleados del alojamiento.