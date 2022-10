Ya están aquí los descuentos de temporada de Women'Secret con productos a más de la mitad de su precio

La última moda homewear, las novedades en ropa interior que se adapta a todas tus necesidades, en pijamas de lo más cute, en zapatillas de estar por casa cómodas o en ropa para hacer deporte… esto y mucho más es lo que está rebajado ahora en Women’Secret. Pero, lo mejor no son las ofertas de hasta el 50% en todas estas prendas, lo mejor es que los descuentos son en las novedades de esta temporada. A estas rebajas se las conoce como las de Mid Season, las de mitad de temporada, que pueden ser tuyas hasta e próximo 24 de octubre.

Así que, si quieres aprovechar los descuentos en cada una de las categorías antes de que se agoten las existencias, no dejes de ojear cada una de ellas hasta encontrar el pijama ideal para esta temporada o la moda homewear que quieres lucir en casa este invierno (¡sobre todo si teletrabajas!). Desde 20deCompras hemos preparado una selección de los must rebajados y de aquellas prendas que no puedes perderte porque son de las más deseadas, pero, las ofertas son infinitas.

Ropa deportiva

Los mayores descuentos en la web de Women'Secret se pueden ver en la ropa deportiva de la marca Dash and Stars. Desde ropa impermeable para running hasta las mejores mallas de fitness o para practicar Yoga, pasando por los últimos modelos ajustables de sujetadores deportivos.

-Leggings largos por solo 20 euros, gracias al 50% de descuento. Estas mallas ajustables hasta el tobillo y de tiro alto no tienen costuras y se adaptan perfectamente al cuerpo para dejarte realizar todos los movimientos que desees. En resumen, consigue una máxima comodidad a la vez que realza tu figura y, lo mejor, es que ha pasado de costar 40 euros a solo 20.

¡Las mejores mallas para poner a prueba tu flexibilidad! Women'Secret

-Sujetador deportivo. Este top deportivo con escote halter de microfibra y 4D (elasticidad en 4 direcciones) cuesta menos de 11 euros, gracias a la rebaja del ¡63%! Además, está confeccionado con fibras de poliéster reciclado.

¡Ideal para el gimnasio, 'running' o deporte en casa! Women'Secret

Moda 'homewear'

-Calentita y a la moda con esta sudadera rebajada. Estructura de canalé para tus reuniones en casa.

¡Con el 30% de descuento! Women'Secret

Accesorios

-Un neceser pequeño, pero práctico. Se trata de uno de mano, de color gris con un original acabado irisado y un logo azul que hace contraste. Además, posee un asa muy práctica en el lateral.

Neceser de mano. Women'Secret

-Y... ¡cómo no!, ¡pijamas! Tanto para hombre, como para mujer o niños tienen descuento estas semanas en Women'Secret, pero te dejamos uno muy cute que, seguro, te encantará.

¡Harry Potter sigue de moda! Women'Secret

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Women'Secret y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.