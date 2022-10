Las palabras de Tamara Falcó en un congreso ultracatólico, en México, han traído consigo un reguero de opiniones que dejan a la marquesa de Griñón, de nuevo, en el centro de las críticas.

Al enfado de Belén Esteban, este lunes en Sálvame, se sumó también el del presentador del formato, Jorge Javier Vázquez.

La marquesa de Griñón criticó las distintas maneras de vivir y sentir la sexualidad hoy en día. "Hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal", expresó. Una opinión que ha causado un gran rechazo y ha hecho estallar al comunicador catalán contra la celetrity.

El presentador cree que el mundo es un poco peor por gente que piensa como Tamara: "Por gente que piensa como tú, que demoniza una sexualidad que no es la que tienes tú", sentencia. "Afortunadamente, la gente vive por lo general su sexualidad de una manera libre".

Fuerte y valiente mensaje de Jorge Javier a Tamara Falcó y Hazte Oír:



“NO LO VAMOS A PERMITIR”



Bravo @jjaviervazquez‼️👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/o17lpTaj7j — Cecilia Grierson (@ceciliaencina) October 3, 2022

Además, en su alegato, Jorge Javier afirma que no va a permitir que gente como ella y asociaciones "vuelvan otra vez a enviarnos a la oscuridad y a la depresión" y por ello van a estar en contra de la "gente como ella y de la gente que le rodea".

"Tengo 52 años, he sufrido muchísimo por ser gay, he vivido mis primeras experiencias sexuales en la oscuridad porque había gente como tú que no aceptaba esto", explicó. "Tenemos que luchar porque la gente sea libre, porque se pueda manifestar como quiera, pero mientras haya gente como tú que demoniza la libertad y la libertad de elección, efectivamente el mundo va a ser un lugar peor".

El catalán tilda lo que ha hecho Tamara en México de "propagar el odio, sembrar el odio", y le pide que recapacite: "Deja de hacer el daño como lo estás haciendo. Atacas a la dignidad de muchísimas personas y no podemos permitir que discursos como los tuyos tengan cabida en la televisión. Eres un absoluto fraude. Recapacita, porque, aparte de ser una mentira, eres un elemento muy nocivo y dañino para esta sociedad".