Álvaro Boix, nuevo tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 5'

Un nuevo soltero VIP ha llegado a 'Villa Playa' y se ha descubierto la identidad en exclusiva en 'el debate de las tentaciones' y no es ni más ni menos que Álvaro Boix, el ex de Rosario Matew y exparticipante de 'La isla de las tentaciones 4'.

Las chicas se han mostrado muy nerviosas y con ganas de conocer el nombre del chico que llega a vivir la experiencia con ella, después de que Sandra Barneda les haya comunicado que hay un nuevo tentador en 'Villa Playa.

Álvaro, al llegar a la villa, se ha mostrado contento de volver a ver a la presentadora y se ha presentado ante las chicas: "He venido aquí otra vez a ver si me enamoro o vuelvo a recuperar eso que perdí aquí. Me parecen todas muy guapas". Aunque veía con una sorpresa debajo del brazo: "Hay una a la que conozco, es Laura".

Tras esto, Rosario, su expareja ha reaccionado a su entrada desde el plató: "El mejor tentador que habéis podido meter porque no tiene tipo. Le gustan altas, bajas, morenas rubias, como sea". Ella ha afirmado que ha visto a su ex "muy feo" y es que cree que "el pelo ese no le queda muy bien". Además, ha desvelado cuál es la última vez que le ha visto y ha hablado con él. Y quién cree que le puede gustar a él de las chicas