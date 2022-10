Carlos Higes representará a España en Eurovisión Junior 2022

Tal y como se había adelantado, La 1 anunció este lunes y durante la emisión de MasterChef Celebrity que el candidato para representar a España en Eurovisión Junior 2022 es Carlos Higes.

El pequeño de 11 años, emocionado, ha confesado que Armenia es su país favorito, por lo que se muere de ganas de ir. De hecho, el valenciano participó en La Voz Kids cantando en armenio, algo que le convirtió en finalista de la séptima edición del talent de Antena 3, en el equipo de Aitana Ocaña.

"Estoy muy emocionado, porque es muy difícil que entre un enorme número de niños me hayan escogido a mí. Al principio, cuando me llamaron y me lo dijeron, flipé. No me lo esperaba, de estar hace muchos años viendo Eurovisión, a estar dentro del certamen... lloré por la emoción junto a mi madre, y cuando me fui a la cama a dormir me pellizcaba", dijo, con ilusión, en entrevista con Marc Calderó.

✨Carlos Higes es el representante de España en Eurovisión Junior 2022.



Conoce al joven artista que ‘hará girar la magia’ el próximo 11 de diciembre en Ereván, Armenia.



👉🏼 https://t.co/AdlxA9qxpj pic.twitter.com/aYP80r0XJ5 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) October 3, 2022

Carlos se suma así a los nombres de los concursantes de otros países europeos que ya se habían anunciado. Todos se reunirán el próximo 11 de diciembre en Armenia para celebrar el certamen. Higes ha sido elegido entre 95 candidatos, en un proceso de casting que se abrió el pasado 16 de agosto para niños de entre 9 y 14 años.

Su tema será seleccionado entre las 247 canciones recibidas. Durante el mes de octubre, se grabará tanto la canción como el videoclip de la canción elegida para el festival, en el que participarán Albania, Bulgaria, España, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Serbia y Armenia.

Este mismo martes 4 de octubre se presentará la candidatura del pequeño en Torrespaña, en un evento que contará con la jefa de la delegación española del Festival de Eurovisión, Eva Mora; la directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE, María Eizaguirre y el director de Contenidos Generales en RTVE, José Pablo López.