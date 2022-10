Santiago Pedraz no quiere ver a Esther Doña

Santiago Pedraz defiende con rotunda tranquilidad todo lo que tiene que ver con su vida privada. No quiere seguir convertido en un personaje de la famosfera, esa a la que llegó de la mano de Esther Doña. Se dejó llevar por las mieles del querer y no le importó posar para un reportaje por el que él no percibió remuneración alguna. Fue un gesto, como otros muchos, de un hombre enamorado que cedió parte de su intimidad por hacer feliz a la mujer que tenía a su lado: "Aquellas declaraciones fueron puntuales porque cuando uno está enamorado, no le importa decirlo a los cuatro vientos", dice en una conversación informal con 20minutos.

Pedraz se mantiene ajeno a la polvareda que se levantó después de que él mismo confirmara que había decidido escribir el punto final a su relación sentimental. Ocurrió cuando se vio en los quioscos de toda España anunciando una boda que nunca llegó a producirse. Flash, flash. Santiago alteró los planes al descubrir que Esther ya no era la misma. La modelo traspasó las mismas líneas rojas que también cruzó con Carlos Falcó y que tan acertadamente describe su hijo Duarte.

Aquellos hechos provocaron una reacción rápida y eficaz. Santiago rompió para no volver, se negó a participar en debates estériles y no alimentó los recurrentes dimes y diretes. Su meditado y contundente silencio beneficia más a Esther que a él mismo. Una vez más, ha vuelto a demostrar que su no todo tiene precio ni se derrite al calor de los focos mediáticos.

Pedraz no se siente cómodo cuando su nombre aparece vinculado a un romance que algunos tachan de anécdota y otros de equivocación. Aunque hay quien no descarta una reconciliación y festeja con descarada felicidad esta remota posibilidad, de momento resulta pura fascinación. Santi, como le llaman cariñosamente en su entorno más próximo, está centrado en su profesión y, dicen, "con la conciencia absolutamente tranquila".

Por el momento, fuentes cercanas a la exmodelo desmienten que, como se había explicado, fuera a interponer una demanda contra él. No hay motivos para ello como tampoco los hay para reclamarle cantidad económica alguna. Explican que Doña podría acogerse a la "promesa del matrimonio" para que le compense el dinero no ganado por su exclusiva fallida.