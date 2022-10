Tu horóscopo diario: martes 4 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 4 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy tendrás un cierto malestar porque vas a ser muy consciente de la dolorosa diferencia entre los sueños e ilusiones, que hoy sentirás con mucha fuera, frente a la amarga realidad que te ata a las realidades y obligaciones del presente. Tu naturaleza es siempre impaciente, pero para realizar tus sueños debes saber esperar.

Tauro

Este será para ti uno de esos días que empiezan grises y algo tristes, de esos que todo lo que uno tiene alrededor te molesta y casi no te apetece hablar con nadie. Pero muy pronto las cosas cambiarán y te parecerá que el Sol sale para ti, porque lo cierto es que al final vas a tener un día bueno en lo laboral y feliz en lo familiar.

Géminis

Vas a tener un día un poco inestable emocionalmente, especialmente relacionado con tu vida íntima. Una inestabilidad que en realidad viene de un nerviosismo o malestar interior que no sabes bien por qué te está agobiando. En los asuntos mundanos no tendrás un mal día y en tu trabajo te irán bien, solo es algo emocional.

Cáncer

El amor es para ti como el aire que respiras, tu pareja, tu familia o tus mejores amigos son las columnas que sostienen tu vida, pero no debes sentirte inseguro porque también ellos te necesitan a ti más incluso que tú a ellos, tu bondad y tu sensibilidad son magníficos tesoros que solo tú les puedes aportar y que ellos anhelan.

Leo

Estás en un buen momento y casi siempre sabes con claridad las decisiones que debes tomar o la solución que conviene dar a cada problema, porque has nacido para mandar y para estar al frente de las cosas. Sin embargo, hoy lo tendrás más difícil, ya que no estará claro como debes actuar o cuál puede ser la mejor decisión.

Virgo

De nuevo te enfrentas a un día de intenso trabajo aunque esta vez con mejor ánimo y mayor seguridad en ti mismo, dispuesto a luchar con fe y energía hasta que todo salga como tú deseas y sin preocuparte demasiado por las dificultades. Es un día feliz para ti porque al final te irás con la sensación de haber cumplido tu deber.

Libra

Te espera un día feliz, tanto en tu trabajo como en tu vida sentimental o familiar, en el que tendrás paz y amor a tu alrededor, ideal para restablecer la concordia allí donde antes había conflicto, o para vivir momentos inolvidables con aquellos que más quieres. Estas es un buen momento y el destino te lleva por buenos caminos.

Escorpio

Este va a ser para ti un día armonioso y constructivo por la mañana, pero más turbulento o conflictivo por la tarde, en el que debes evitar discusiones o peleas con tus familiares y seres queridos o estas podrían llegar más lejos de lo que tú desearías. La influencia adversa de la Luna podría sacar tu lado más inestable y pasional.

Sagitario

La frase que podría sintetizar el día de hoy para ti sería ese famoso refrán que dice que "no hay bien que por mal no venga" y es que una mala noticia o un acontecimiento adverso al comienzo del día luego acabará desembocando en una situación más favorable e inesperada. La suerte no siempre se manifiesta de igual forma.

Capricornio

Hoy puedes conseguir, o puede llegar a ti, algo que has estado esperando con gran paciencia y que en muchos momentos has llegado a pensar que no lograrías. En este día de recogida de frutos la lección que debes aprender es que nunca hay que perder la esperanza porque tarde o temprano se recoge aquello que has sembrado.

Acuario

Ha llegado el momento de romper con una persona o una situación, y si no lo haces tú, entonces será el destino quien tomará la iniciativa. La Luna transita por tu signo y te impulsará a buscar nuevos caminos y romper con aquello que te está limitando o anulando, pero lo que ahora parecerá una locura luego te llevará al éxito.

Piscis

Júpiter, el gobernante de Piscis, se hallará hoy en armonía con este signo y te proporcionará un día agradable y afortunado en mayor o menor medida, un día de fe y optimismo, pero acompañado también por una sutil buena suerte que te irá abriendo los caminos. Excelente momento para tomar iniciativas de trabajo o negocios.