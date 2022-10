La madre de Kesha sale en su defensa tras ser criticada por bromear con el canibalismo del asesino Jeffrey Dahmer

El estreno de Dahmer, la nueva serie de Netflix que narra la historia del caníbal Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más conocidos de EE UU, ha provocado que se repiense la forma en la que se ha abordado su figura a través de la música. Cantantes como Katy Perry, Juicy J o Kesha le han dedicado canciones que, ahora, son duramente criticadas. De hecho, la madre de esta última artista se ha visto obligada a salir en su defensa.

Kesha es la artista que mayor rechazo ha recibido por su tratamiento de los asesinatos de Dahmer -17 en total- en la letra de Cannibal, canción que lanzó en 2010 y que, ahora, ha adquirido popularidad.

La letra ha generado controversia en redes sociales como TikTok por sus frases sobre el canibalismo. "Tu corazoncito hace ruido, quiero tu hígado en una bandeja. Sé demasiado dulce y estarás muerto, sí, haré un Jeffrey Dahmer. Me como a los chicos, desayuno y almuerzo, luego cuando tengo sed, me bebo su sangre. Carnívoro, animal, soy un caníbal. Me como a los chicos, será mejor que corras", canta la artista en dicho tema.

Sin embargo, la madre de la cantante ha explicado en la red social que esta era "demasiado joven" para saber quién era realmente Dahmer. Ambas trabajaron juntas en la obra: "Literalmente, la forma en que sucedió es que yo tenía este programa de rimas llamado MasterWriter para compositores, estábamos buscando una rima".

"La sugerencia que apareció fue Dahmer, así que eso es lo que usaron, lo cual es una explicación mucho más simple de lo que teníamos en mente", ha apuntado, recalcando que la canción es "irónica" y "divertida". "En realidad no trataba sobre el canibalismo... Lo siento por cualquiera que haya perdido a un familiar en esta tragedia", ha zanjado.