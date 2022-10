Marta, la madre del menor fallecido por una peritonitis, denuncia una mala praxis médica en 'En boca de todos': "A mi hijo lo mataron"

Marta González, la madre de Aitor, un menor de 8 años que falleció por una peritonitis no diagnosticada en 2020, ha intervenido este lunes en el programa En boca de todos. El niño había acudido a Urgencias hasta en cinco ocasiones, y su familia denuncia una mala praxis médica.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Elda, en Alicante, ha citado en calidad de investigadas a las dos doctoras que atendieron al menor después de que un informe médico, solicitado por la jueza, haya determinado que pudo haber una mala atención por parte del personal.

González celebra este avance en su lucha judicial, aunque sabe que el proceso puede ser largo. "Es muy costoso que se puedan imputar a unos médicos a pesar de que sabes que durante esas cinco veces que llevas a tu hijo no le hacen nada. Consta en los informes médicos que no se le ha hecho nada, que le diagnostican una gastroenteritis aguda, que simplemente le dan una medicación para cortarle los vómitos, que le pinchan una medicación que luego te enteras que está prohibida para los niños", ha lamentado.

"La última vez que fui a Urgencias, que es una de las que está imputada, te dicen en el hospital: 'Pues mira lo que te digo, este medicamento que te voy a dar es muy caro. Si piensas vomitarlo no te lo doy'. Y te mandan a casa. 'Ya te he dicho, señora, que son cuatro o cinco días, una gastroenteritis aguda'. Y cuando lo llevas la última noche y te dicen: 'Con esto que te voy a pinchar se te va el dolor y te mandan a casa... Y a la siguiente que no se puede hacer nada por tu hijo, que ha muerto...'", ha añadido, al borde de las lágrimas.

La mujer ha opinado que el caso de su hijo merecía una atención mejor, ya que se trata de "vidas humanas". Reclamaba más pruebas: "Una ecografía, una analítica...". "Que tenga que estar luchando y luchando para demostrar que a mi hijo lo mataron, lo dejaron morir...".

La primera vez que el niño visitó al médico fue el 24 de octubre de 2020. Ese día acudió a las Urgencias del centro de salud y de ahí fue derivado al Hospital General Universitario de Elda, momento en el que le "dijeron que no era nada" y que no merecía la pena estar en el centro hospitalario "con lo que había allí", en referencia al coronavirus.

Sin embargo, el pequeño empeoró y llegó a realizar varias visitas al médico en las que no le diagnosticaron la peritonitis. Finalmente, Aitor murió en su casa "rabiando de dolor" y la autopsia confirmó que se trató de una peritonitis.