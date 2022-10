El Partido Popular (PP) pide al presidente Pedro Sánchez que el proyecto de Presupuestos que lleve este martes al Consejo de Ministros lo pueda apoyar "hasta el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig", el primer socialista que adoptó las rebajas fiscales en su territorio, siguiendo el modelo del PP y desafiando a Sánchez, que abogaba, hasta la semana pasada, solo por subir impuestos a los que más tienen.

Con esta ironía, el equipo de Alberto Núñez Feijóo hurga en la herida, al tiempo que reivindica un Presupuesto que vaya encaminado a ayudar a las clases medias, como hizo Puig al deflactar el IRPF a quienes cobran menos de 60.000 euros al año.

En Génova se resisten a marcar sus líneas rojas antes de conocer el proyecto económico del Ejecutivo que se aprobará este martes. No obstante, avanzan cuál debe ser la prioridad del proyecto, así como de qué -o más bien de quién- deben huir las cuentas públicas. El IVA y el IRPF son medidas de "extrema urgencia", al tiempo que el Presupuesto tiene que ser equilibrado en todos los territorios, sin beneficiar a los socios del Gobierno, apuntan fuentes del PP a 20minutos.

Según los populares, el proyecto ha de estar enfocado en las clases medias, ya que no se han visto beneficiados de las rebajas fiscales que anunció el Ejecutivo la semana pasada tras la rebelión de Puig. El PP "no entendería" que las cuentas no contemplen rebajas fiscales para aquellos que cobran entre 21.000 euros -el tope que ha establecido el Ejecutivo- y 40.000 -el que propone el PP y que Puig ha superado hasta los 60.000-. De nuevo, Feijóo se lanza a reclutar a la clase media para ganar la guerra fiscal a Sánchez.

El PP recuerda las fórmulas que contempla para "aliviar la situación financiera": deflactar el IRPF y bajar el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra del 10% al 4%. ¿Y cómo asumiría este gasto el Estado? A través de la "sobrerecaudación" que, según dicen, acumula.

Asimismo, fuentes autorizadas aseguran que el PP vigilará si los Presupuestos favorecen a los socios independentistas del Gobierno. Y es que en vísperas de un año electoral, los populares desconfían de que Pedro Sánchez no diseñe un Presupuesto "electoralista para contentar a socios" independentistas. En otras palabras, el Presupuesto que hoy presentará el Ejecutivo "no puede estar a la expectativa electoral del PSOE".

La experiencia anterior apunta a que el PP se opondrá al proyecto. La crítica apuntará a la inadecuación de sus cifras y a la recesión que se avecina, valoran otras fuentes internas. El reparto territorial o el trato a colectivos determinados se planteará más en enmiendas posteriores al articulado.