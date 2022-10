El exnovio de la acusada de inducir a un amigo a matar a su propio padre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha contado este lunes en el juicio que la chica le llevó a sentir su personalidad anulada y que su opinión no tenía validez: "Llegó un punto en que me hizo sentir que estaba anulado como persona, incapaz de tomar una decisión".

"Cualquier pregunta que me hicieran, lo mínimo que fuese, siempre respondía ella", ha contado Arnau S., que fue pareja de la acusada Alba A. hasta cerca de un mes antes de que Ismael M. matara a su padre durante un brote de esquizofrenia, como ha confesado, supuestamente incitado por la chica.

Arnau S. ha declarado como testigo ante el jurado de la Audiencia de Barcelona que juzga el caso, ha dicho que su relación con la acusada le provocó una depresión y ha contado que la chica le mintió, entre otras cosas, diciéndole que estaba embarazada.

Por su parte, Alba A., que se enfrenta a una petición de 34 años de cárcel, se escuda en el supuesto control y órdenes de Arnau S., al que acusa de malos tratos, al justificar por qué durante meses fingió la existencia de una novia virtual para el otro acusado, al que presuntamente también engañó haciéndole creer que pertenecía a un grupo parapolicial y su padre a una mafia, por lo que debía matarlo.

El chico ha dicho que llegó un punto en que no podía discernir la verdad sobre lo que le contaba Alba A., a la que tacha de manipularlo, y al preguntársele si cree que a Ismael M. pudo pasarle lo mismo, ha contestado: "Creo que sí. Si a mí me pasó teniendo el apoyo de mi familia, él, que se separó... Estuvieron mucho tiempo juntos y él quedó aislado, es fácil que hubiese ocurrido".

Respecto a la falsa novia virtual de Ismael M., Julia, el testigo ha contado que intentó avisar al acusado pero "él insistió en que existía, que había pruebas".

"Miedo" al declarar

El chico ha dicho no recordar muchas de las situaciones por las que se le ha preguntado y sobre las que sí contestó durante la investigación del caso, y en concreto se ha contradicho al responder si Alba A. dijo a Ismael M. que tenía que matar a su padre.

Arnau S., al que Alba A. responsabiliza del engaño a Ismael M. que culminó con el crimen, ha dicho: "En ese momento tenía miedo de que, si decía que lo había escuchado, me acusaran de algo que yo no había hecho. Primero tenía miedo de que ella viera la declaración y fuera a por mí de alguna forma. Y segundo, de que me acusaran de cómplice cuando no había hecho nada".

Móvil económico

Según la acusación, Alba A. engañó a Ismael M. hasta hacerle matar a su padre supuestamente para conseguir dinero de la familia del chico, y por en eso los interrogatorios a los testigos también hay preguntas sobre el interés de la acusada en el nivel económico de las familias de sus parejas y amigos.

Arnau S. ha contado que nunca le hizo grandes préstamos a Alba A., aunque ella se hizo con 800 euros del chico: "Me dijo que yo no sabía guardarlo y se lo quedó ella".

Madre de Ismael M.

Arnau S. también ha declarado que Alba A. dijo delante de él y de Ismael M. que el padre del chico pegaba a su madre, pero la madre, que también ha declarado este lunes, lo ha negado: "Jamás en la vida me ha puesto la mano encima, ni a mí ni a mis hijos".

La madre de Ismael M. ha contado en el juicio que su hijo le explicó que se había unido a un grupo parapolicial para el que hacía vigilancias, pero no le dio más detalles, y considera que el chico se creyó tanto la existencia de este grupo como la de Julia.

En la causa constan varias transferencias bancarias de la cuenta de los padres de Ismael M. a Alba A, y la mujer ha contado que las hicieron creyendo que eran para pagar los estudios de su hijo sin saber concretamente a qué destinatario las enviaban.