La Xinni confiesa haber sufrido acoso en las redes: "Fue complicado enfrentarme al 'ciberbullying' cuando lo empecé a sufrir"

La Xinni se convirtió en todo un personaje de la noche a la mañana en TikTok, a tal nivel que Sony se puso en contacto con ella y le hicieron varias propuestas tras haberla visto cantar en la red social en cuestión.

Andrea Madrazo Cuesta se define como una apasionada de los sonidos urbanos, y tras haber lanzado ya varios singles puede presumir de tener su primer EP, Con la boca cerrada.

La artista comentó con Shangay sus inicios vitales y todos los momentos felices vividos, así como las vicisitudes: "Tuve una infancia superfeliz, rodeada de animales que me transmitían muy buenas energías. Las cosas se empezaron a torcer en el instituto; empecé a actuar de una manera que no era correcta, tropecé en la vida y caí en una depresión. Empecé a hacer terapia y a medicarme".

Si bien es cierto, la cantante ha remontado y se encuentra dispuesta a conseguir sus sueños: "Ahora que estoy más centrada tengo claro que lo mío es la música, y voy a estudiar todo lo que haga falta para seguir aprendiendo, y darlo también todo en mis conciertos".

"Cuando comenzó la cuarentena fue cuando pegué el pelotazo en TikTok, de repente me vi con cinco millones de seguidores de un día para otro. Y empecé a subir vídeos cantando que tuvieron muchísimo éxito. Como el que subí cantando Tú me dejaste de querer, de C. Tangana…, ¡hasta me comentó él!", declaró la cántabra.

Con semejante repercusión en redes, no todo es color de rosa y eso lo sabe muy bien La Xinni, puesto que tras recibir el apoyo incondicional de los que actualmente son sus fans, también recogió odio emanado por haters.

"Fue complicado enfrentarme al ciberbullying cuando lo empecé a sufrir. Esa presión de que te comente cosas gente que no te conoce y que quiere que seas de una determinada forma, cuando yo soy completamente diferente a lo que piensan. Ahí fue cuando empecé a plantearme que igual no encajo del todo en esta sociedad; pero no pasa nada, no tenemos por qué encajar", confesó la intérprete de Decidida.

La natural de Renedo de Piélagos asegura haberse creado una coraza infranqueable contra los comentarios de odio y pode continuar con su proyecto: "Estoy muy contenta de haberle echado huevos y ponerme a publicar mi música, es lo mejor que he podido hacer".