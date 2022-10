Jesús Domínguez, presidente de las víctimas del Alvia: "Queremos que se conozca la verdad, las negligencias, las mentiras y las chapuzas"

Desde hace 9 años, prácticamente desde su fundación, Jesús Domínguez preside la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155. "Como soy afortunado, un superviviente, los que perdieron hermanos, hijos o padres me pidieron que fuera su representante y me dieron las fuerzas para hacerlo", explica sobre su larga presidencia. A pocas horas de que empiece este miércoles el ansiado juicio por el mayor accidente ferroviario de la democracia, Domínguez explica que las víctimas confían en que al menos sirva para que la gente "conozca la verdad" y salgan a la luz las "negligencias, mentiras y chapuzas" que ellos han descubierto gracias a miles de horas robadas a su día a día y dedicadas a saber qué falló.

"Ha supuesto un esfuerzo, miles de horas y mucho dinero, sin ningún apoyo de las instituciones, yendo a Europa para enterarnos de muchas cosas y poder dar un vuelco a la situación", dice antes de reconocer que las familias de las víctimas (80 fallecidos y más de 140 heridos) no pierden la confianza en la Justicia pese a que para ellos el juicio llega mal y tarde.

Han pasado más 9 años desde aquel 24 de julio de 2013. ¿Cómo afrontan las víctimas el juicio?Es una sensación agridulce. Quieres Justicia lo antes posible y ha pasado una década. A lo largo de este tiempo han fallecido algunos familiares y para ellos ya no va a haber Justicia. Y esta demora creemos que no es casual. Las propias instituciones han provocado que tarde tanto. Con el cambio de juez, con peritos sin experiencia que demoraron el informe de la causa, un informe que la UE no considera justo porque no lo hicieron expertos independientes, una Fiscalía que no investigó nada los primeros cuatro años... En definitiva, ha habido interés en que se dilate en el tiempo. Creemos que va a haber una sentencia pero no va a haber Justicia.

En principio solo iba a ser juzgado el maquinista, pero también se sienta en el banquillo de los acusados el responsable de seguridad de Circulación de Adif. ¿Es suficiente?No es suficiente, también debería estar imputado el responsable de seguridad de Renfe, que se ha demostrado que hubo un jefe de maquinistas con claras dotes adivinatorias que envió correos a sus jefes y no hicieron nada. Y se decidió desconectar el sistema de seguridad de frenado más efectivo por los retrasos comerciales que generaba. Además, si Adif está en el banquillo, ¿cómo no está el Ministerio de Fomento por autorizar la puesta en servicio de una línea cuando no cumplía la normativa y faltaban análisis de riesgo?

¿Cómo acude la asociación de víctimas a este macroproceso judicial?Estaremos en la puerta de los juzgados en la apertura con una concentración para exigir verdad y justicia. En el proceso penal tenemos un abogado que nos representa y vamos como testigos. En el proceso civil, que se demorará de enero a mayo, también estaremos.

¿Qué esperan que salga del juicio, casi 10 años después de la tragedia?Queremos que se conozca la verdad, que salgan a la luz las negligencias, las mentiras y las chapuzas institucionales. Que el retraso no consiga tapar las verdaderas causas del accidente y que la gente sepa que se cambió el sistema de seguridad por los retrasos comerciales que producía y que se modificó el proyecto para inaugurar antes de tiempo la línea de alta velocidad sin tener en cuenta la seguridad. Hay muchas cosas que están probadas pero la gente en la calle no las conoce. Solo te preguntan por el maquinista loco y que cuánto vamos a cobrar.

Al margen del juicio en ciernes, ustedes demandan que se abra una nueva investigación independiente del accidente, ¿para qué serviría ya?Primero porque la que se hizo para este juicio no es independiente. El juzgado impone dos de los tres peritos, y ambos eran parte interesada (Renfe y Adif), además de altos funcionarios sin experiencia. Lo lógico es que hubieran sido peritos independientes, así lo ha solicitado ya a España la Comisión Europea, la agencia europea de Transporte y el Parlamento Europeo.

Jesús Domínguez, presidente de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 JOSÉ GONZÁLEZ

¿Lo verán sus ojos, ese peritaje independiente?Estoy convencido de que el tiempo nos dará la razón, si no es el Tribunal Supremo, será Estrasburgo. Veo difícil que los tribunales españoles vayan en contra de un informe de su institución, pero es que los peritos eran de Renfe y Adif, que están implicados en el accidente. Aquí no hay debate, se incumple la norma. Se tenía que haber dado voz a las víctimas y tampoco.

En el plano personal, usted sigue en rehabilitación nueve años después...Sí, porque tengo secuelas y hace dos años me tuvieron que volver a operar de la rotula, hay ciertos movimientos o deportes que ya nunca podré hacer por el accidente. Muchas de las víctimas sufren por las secuelas. Hay gente con daño cerebral.