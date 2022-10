Emilio Jesús Montes, más conocido como el cura de Valdepeñas-Ciudad Real, se ha vuelto viral en TikTok por comentar la ruptura de Tamara Falcó con Íñigo Onieva en la misa del pasado domingo.

"No sé si os habéis enterado de que la Tamara Falcó ha roto con el novio. Os habéis enterado, ¿no? No se habla de otra cosa. Pues estaba en un photocall, y un tío o una chica, que ha estudiado cinco años de periodismo, coge la alcachofa y se la pone en la boca y le dice: 'Como eres cristiana, lo tendrás que perdonar'", avanzó.

El sacerdote aplaudió que la marquesa no se viniera abajo y contestara a la altura de "un cristiano": "Ella lo único que dijo fue: 'Perdonado está, no le guardo rencor, pero he descubierto que no tenemos los mismos valores, puesto que para mí, en la pareja y en el matrimonio es muy importante la fidelidad y para él no lo es. Entonces, como comprenderás, es justo que no me case con él porque no tenemos los mismos valores'".

Según el cura, "no insultó a nadie" pero "se defendió como cristiana": "Muchas veces defenderse como cristiano es tener claro cuáles son los valores de su familia". El vídeo reúne cientos de interacciones por parte de los usuarios, sorprendidos por la magnitud que ha tenido en los últimos días el desengaño amoroso de la aristócrata, quien canceló su boda y terminó su relación con su pareja al descubrir que este le había sido infiel.

Esta no es la primera vez que Emilio Jesús Montes da que hablar, ya que se hizo conocido por sus controvertidos sermones. Una de sus anécdotas más conocidas es aquella en la que pidió a los feligreses que cooperaran en pagar parte de la obra de la parroquia mediante un bizum. "La parroquia tiene bizum. No el mío, que alguno ya ha mandado a mi número y eso va a mi cuenta", llegó a decir, entre risas.

En otra ocasión criticó el movimiento feminista y "la ideología de género", una "tontería" a la que, según él, Dios puso remedio con la llegada de la Covid-19.

También se recuerdan otros episodios en los que demostró estar al tanto de las últimas tendencias de Internet. Una muestra de ello es el momento en el que se refirió a la aplicación de citas Tinder como "Tilder", afirmando que lo que sale de ahí "no son relaciones"; o cuando a los influencers les lanzó un mensaje: "Mete pómulos a ver si sale bien el selfi".

Y, para más inri, en plena misa habló de un hombre que le dijo que no quería pisar la iglesia porque tuvo un problema con un párroco anterior: "¿Qué culpa tiene Dios de que se enfadara por eso? [...] Me dijo: 'He dicho que no voy a pisar, y no voy a pisar'. Bueno, a la semana lo estaba enterrando y ya sabéis cuál fue mi sermón: 'Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más'".