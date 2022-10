'La Velada del Año' de Ibai Llanos vuelve a triunfar en 'TortillaLand' y sorprende con un invitado muy especial: "Así se hace un evento"

Ibai Llanos se ha despedido este domingo 2 de octubre por todo lo alto de Tortillaland, la serie de Minecraft de AuronPlay que sigue reventándolo en audiencias en Twitch.

Tras más de un mes dedicado al servidor de la segunda edición de una de las series más queridas de la comunidad, Llanos ha anunciado su decisión de comenzar a dedicar sus streamers a otros contenidos. Eso sí, no sin antes celebrar el evento del año, otra vez.

Junto con Auron, han vuelto a organizar La Velada del Año con nuevos combates de boxeo entre streamers a través del juego, donde no faltaron las sorpresas e incluso los invitados musicales.

Sin haberlo anunciado, Bizarrap volvió a aparecer en la pista de baile del ring y consiguió hacer saltar a todos los personajes de Minecraft. Un pequeño as guardado en la manga del que Auron se enorgulleció: "Así se hace un evento".

Sin embargo, eso no fue todo. Esta vez el enfrentamiento final no tuvo como protagonista a Mr. Jagger que, por cierto, perdió por primera vez. El show acabó por todo lo alto con un combate entre Ibai Llanos y AuronPlay.

El motivo de terminar con 'TortillaLand 2'

El streamer vasco quiso poner un broche de oro a unos capítulos que asegura "nunca olvidará". En su directo, quiso dejar claro que su marcha no se debe a ninguna experiencia negativa.

"Han sido unos meses fantásticos", ha declarado: "Yo ya he cumplido por mi parte, no tengo nada más que hacer, me lo he pasado muy bien. Siempre estaré disponible, pero es hora de cerrar la etapa".

Quiere dejar espacio a los expertos de Minecraft, orgulloso de haber conseguido disfrutar tanto con un videojuego en el que no tenía tanta experiencia. "Muchas gracias a Auron por invitarme", concluyó.