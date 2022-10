El fin de la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando que hablar. La marquesa de Griñón ha pasado el fin de semana en México, donde ha ofrecido varias conferencias cuyo tema principal eran la familia.

Durante las ponencias, Tamara Falcó destacó la importancia de la confianza entre los miembros de la familia y, sobre todo, en la pareja. Desde el Club Social de El programa de Ana Rosa han mostrado las imágenes de la marquesa en las que agradecía a la Virgen que hubiera quitado de su camino al empresario.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha destacado: "Muchas de las personas que estaban en ese congreso fueron calificados de ultracatólicos. Esta señora va de católica empedernida y personas que vinieron al bautizo de mi hija le dijeron que su perfil no les encaja, que su formación es más bien escasita, por no hablar de la contradicción de moverse con los sectores más ultras y luego convivir con su pareja. Estoy hablando de los criterios de la Iglesia y, para muchos católicos, eso es vivir en el pecado".

"Ella habla mucho de la Virgen de Medjugorje, en Bosnia, donde van muchos ultracatólicos. La Iglesia no reconoce esas apariciones, y no solo eso, sino que cada vez es más escéptica con ellas. Para que sepáis con quién se está moviendo esta señora, cómo va y de qué va", ha agregado el aristócrata.

Además, tal como el pasado viernes resaltó Isabel Rábago, el conde ha apuntado: "Lo que no es admisible es que esta señora diga que se acaba de caer del caballo. Una cosa es no querer ver, pero otra muy distinta es ni ver". Finalmente, Lecquio ha sentenciado: "Por cierto, cada día me da más pena Íñigo Onieva, ella ninguna. Se le está linchando por algo que absolutamente todos sabíamos".