El Ministre d’Obres Públiques de Xile visita les instal·lacions d'Aigües de Barcelona

Juan Carlos Garcia Pérez de Arce, Ministre d’Obres Públiques de l’actual govern de Xile, presidit per Gabriel Boric, ha visitat algunes de les principals instal·lacions d’Aigües de Barcelona amb l’objectiu de conèixer de primera mà les bones pràctiques de la companyia en la gestió del cicle integral de l’aigua. Així mateix, ha volgut aprofundir en solucions que ja s’estan duent a terme a Barcelona com la reutilització de l’aigua.

En l’actual context d’emergència climàtica i escassetat hídrica, la companyia lidera tant a Barcelona com a Santiago de Xile les solucions tecnològiques en la gestió de l’aigua. Una de les maneres més sostenibles de protegir els recursos subterranis i adaptar-se als efectes del canvi climàtic és la regeneració de l’aigua, és a dir, sotmetre l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar seguint un model circular.

A Barcelona ja s’està portant a terme, i Xile vol també implantar-ho per abordar l’escassetat hídrica del país. Aquesta circularitat facilita no dependre exclusivament de les condicions mediambientals i climàtiques per garantir l’accés a l’aigua i afavoreix la preservació de l’estat ecològic dels rius i aqüífers. Aigües de Barcelona va aconseguir regenerar, durant el 2021, un total de 38 hm3 d’aigua, l’equivalent a 11.250 piscines olímpiques.

Durant la visita, el ministre xilè ha valorat positivament el model de gestió que la companyia du a terme -les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any- per garantir la qualitat, la seguretat i la continuïtat d’aquest recurs essencial que consumeixen més de 3 milions d’habitants a l’àrea metropolitana de Barcelona.

El ministre Juan Carlos Garcia Pérez de Arce ha estat acompanyat pel president d’Aigües de Barcelona, Àngel Simón; pel director de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Xile, Rodrigo Sanhueza; pel cap dels assessors del MOP, Carlos Estévez; i Daniel Tugues, director d’Operacions d’Aguas Andinas.

Com a instal·lacions han visitat el centre de control operatiu i el laboratori de la seu de Collblanc, la planta depuradora del Baix Llobregat, el centre d’operació i serveis digitals Dinapsis, a més d’altres instal·lacions com la planta dessalinitzadora del Llobregat.

En la trobada s’ha posat de manifest la bona gestió d’Aguas Andinas, l’empresa encarregada de la gestió del cicle integral de l’aigua a la regió metropolitana de Santiago de Xile, capital del país, que serveix a prop de 8 milions d’habitants. Aguas Andinas fa més de 20 anys que forma part del grup Agbar, una relació basada en un model de col·laboració público-privada, gràcies a la qual la regió andina es va convertir fa més d’una dècada en la primera d’Amèrica Llatina en assolir el 100% del tractament de les aigües residuals, i és en l’actualitat un referent en la gestió del cicle integral de l’aigua al subcontinent.

En aquest sentit, cal destacar el reconeixement que va obtenir la biofactoria (planta de tractament d’aigües residuals generadora de nous recursos com ara biogàs, aigua reutilitzada, fangs) Gran Santiago a la COP24 de Katowice, guardó concedit per les Nacions Unides per la contribució d’aquesta instal·lació a mitigar els efectes del canvi climàtic.