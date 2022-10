Ayuso tema una fuga de 13.000 contribuyentes de Madrid por el Impuesto de Solidaridad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha denunciado este lunes desde Barcelona el "canibalismo fiscal" del Gobierno de Pedro Sánchez, que cree que tiene un proyecto con "fecha de caducidad", al ser "el único Gobierno de Europa en coalición con la ultraizquierda". Aunque, ha incidido: "Viendo cómo la izquierda fracasa en todo el continente, es cuestión de tiempo ver lo que ocurrirá en nuestro país". Ha criticado el nuevo Impuesto de Solidaridad anunciado por el Ejecutivo del PSOE y Podemos, que ha calificado como "un nuevo eufemismo para edulcorar la chapuza del día" y como "impuesto inventado de patrimonio que llaman de solidaridad o de ricos".

Respecto al Impuesto de Patrimonio, lo ha definido como "injusto, anacrónico y arcaico" y ha considerado que habrá "quien lo pague dos veces", por lo que, solamente, de Madrid, "podrían huir unos 13.000 contribuyentes" por estas duplicidades impositivas, cuya recaudación con IVA e Impuesto de la Renta se elevaría a los 5.000 millones de euros.

En el desayuno de Nueva Economía Fórum de Barcelona en el que ha intervenido este lunes, celebrado esta mañana en el Hotel Palace, Ayuso ha arremetido duramente al Gobierno por haber conducido a España a ser "líder europeo en desempleo, deuda, incendios forestales, invierno demográfico y canibalismo fiscal". Por lo que, el objetivo de los populares de cara a las elecciones generales, es "devolver la ilusión a los españoles", ha recalcado, porque, "cuando empiezan a insultar a todos, especialmente al líder de la oposición, es porque el Gobierno sabe que está arrinconado".

También ha tenido palabras para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por tratar a los presidentes autonómicos con "desprecio y altanería" al rechazar las bajadas de impuestos anunciadas por algunas comunidades autónomas, especialmente la madrileña y la andaluza, ambas gobernadas por los populares.

"Cada vez que el Gobierno me ha retado ante los tribunales he salido ganando, porque no voy en contra sino a favor del Estado de Derecho. Este Gobierno cada vez tiene más dinero en sus bolsillos porque no deja de asfixiar a los contribuyentes con nuevos recargos. Disparan contra todo sin pensar en las consecuencias", ha dicho.

En Madrid el dinero recaudado vuelve al ciudadano.



En Madrid el dinero recaudado vuelve al ciudadano.

Pagando menos impuestos hemos invertido más que nunca en sanidad o educación.

"Y ahora desayunamos con el impuesto de solidaridad, como si en España quien más tiene no pagara más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años", ha opinado Ayuso sobre la nueva tasa a los más ricos, que ha denominado "hachazo fiscal".

Ha subrayado que, además, esta nueva tasa "señala a unos ciudadanos como culpables (los más pudientes) mientras este Gobierno cada vez tiene más dinero en sus bolsillos porque no deja de asfixiar al contribuyente con nuevos impuestos".

A pesar de ser partidaria y "defensora" de pagar impuestos, la presidenta madrileña ha expresado que "en el momento en el que son confiscatorios matan las ganas y convierten todo en un infierno de problemas". "En Madrid el dinero recaudado vuelve al ciudadano. Pagando menos impuestos hemos invertido más que nunca en sanidad o educación", ha recalcado la mandataria autonómica.