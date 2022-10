El fallecimiento de un familiar es uno de los episodios más dolorosos. Además, si se trata de un niño el duelo es aún más duro. Este lunes, El programa de Ana Rosa ha contactado con Marta, abuela de Aitor, un pequeño de ocho años que falleció tras una posible negligencia médica.

Aitor acudió a urgencias en cinco ocasiones debido a un fuerte dolor abdominal, pero los médicos que le vieron no indagaron en las causas y le pusieron un calmante. Al no soportar el dolor, Aitor perdió el conocimiento, pero, como denunció su abuela, que tenía la patria potestad del pequeño: "No le hicieron ni una puñetera analítica".

La autopsia desveló que Aitor padecía peritonitis. Los hechos ocurrieron en el año 2020. Ahora, dos años después, la justicia ha imputado a dos doctoras por mala praxis, una del centro de salud y otra del hospital de Elda, en Alicante: "Hemos recibido la noticia con alegría, pero con dolor. Si mi hijo estuviera aquí no habría pasado esto".

"Que una perito forense, que es imparcial, reconozca que no se hicieron bien las cosas y hubo una mala praxis, no te devuelve nada, pero sí te da esa fuerza para seguir luchando para que alguien conteste a por qué mi hijo no está aquí conmigo", ha agregado Marta.

"Se hicieron las cosas mal con mi hijo. Un simple análisis de sangre, un simple reconocimiento, una ecografía le podría haber salvado", ha señalado la mujer, visiblemente emocionada al recordar el 28 de octubre de 2020, día en el que falleció Aitor.

Desde el plató del matinal, Patricia Pardo, emocionada y con la voz entrecortada, ha preguntado qué ocurrió exactamente, a lo que Marta ha respondido que, tras acudir a su centro de salud le derivaron al hospital tras comprobar que Aitor tenía el azúcar un poco alto. Así, pensaron que podría tratarse de una diabetes.

En el hospital, Aitor fue diagnosticado con una gastroenteritis aguda que, según los médicos que le atendieron, remitiría a los pocos días: "Le dieron el tratamiento que le dan a los niños con quimioterapia para cortar los vómitos y para casa. Esto sucedió el sábado. El lunes volví a la pediatra, que me dijo que era gastroenteritis y que le diera suero y líquidos. Por la tarde, volvimos al hospital".

"Incluso, se enfadaron diciéndome que no podía estar cada dos por tres yendo, que no era normal. No lo reconocieron porque le dijeron que se tumbara boca arriba, pero el niño les dijo que no podía porque le dolía mucho", ha apuntado Marta.

Ante las lágrimas de la mujer, Patricia Pardo ha interrumpido su discurso: "Marta, no quiero que sigas recordando esos momentos. Solo te deseo, de corazón que logres salir adelante y que se haga justicia para el pequeño Aitor".