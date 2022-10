Zona de baixes emissions, T-Verda o tarifa única, mesures clau per reduir la polució a la metròpolis

La contaminació mata. I molt. Segons un estudi recent de la revista mèdica The Lancet, les emissions contaminants causen més morts al mon que la Sida, la malària i que les guerres juntes.

Només a la metròpolis de Barcelona, la mala qualitat de l’aire causa més de 3.000 morts l’any, una situació que pateix més la població vulnerable, com la gent gran, els nens, les dones embarassades i les persones amb problemes de salut.

"Els vehicles causen el 80% de les emissions que respirem a l’àmbit metropolità", indica Marc Iglesias, cap de secció de Mobilitat Sostenible de l’AMB.

La Zona de Baixes Emissions

La posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona (ZBE Rondes BCN) a Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat des del gener de 2020 "ha demostrat ser la mesura més efectiva" per combatre la contaminació atmosfèrica, diu Carles Conill, Director de Serveis de Mobilitat Sostenible.

Gràcies a les restriccions, la circulació de vehicles més contaminants s’ha reduït del 20% el 2017, al 2% en l’actualitat; i les emissions nocives per l’aire han disminuït un 30%. Entre elles, la generació de partícules de PM10 s’ha retallat un 20% i les de diòxid de nitrogen han caigut a la meitat.

La ZBE Rondes BCN, pionera a Espanya

A l’àrea metropolitana, s’han posat en marxa noves ZBE als municipis de Sant Cugat del Vallès i Sant Joan Despí, i l’AMB assessora per a la seva implementació a Badalona, Castelldefels, El Prat del Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans i Cerdanyola.

La ZBE Rondes BCN ha estat pionera a l’Estat, i és el model per aplicar-la a totes les ciutats del país de més de 50.000 habitants (i algunes de 20.000 habitants), segons estableix la nova Llei de Canvi Climàtic. Això servirà per frenar la contaminació atmosfèrica en nuclis urbans on viuen més de 24 milions de persones, el 52% de la població espanyola.

Reconeixement a Europa

Les limitacions als vehicles contaminants, entre altres mesures, són clau per aconseguir els objectius de neutralitat climàtica que la Unió Europea proposa per al 2050, la pròxima meta de la qual és reduir les emissions un 55% el 2030.

El treball pioner de l’AMB ha estat reconegut per la Comissió Europea en l’atorgament dels fons Next Generation, dels quals 40 milions s’han destinat a la zona de baixes emissiones i la digitalització de transport públic, a més de "millorar les infraestructures que ens permetin un canvi d’hàbits" per millorar la qualitat de l’aire, indiquen els tècnics de mobilitat de l’organisme.

Polítiques per impulsar el transport públic

Per incentivar la població a canviar els seus costums, s’ha impulsat l’ús del transport públic. Una de les mesures implementades per l’AMB ha estat una tarifa única per mobilitzar-se entre els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb els fons Next Generation s’han pogut adquirir 150 busos elèctrics, un pas fonamental per aconseguir que el 90% de la flota de busos metropolitans siguin de baixes emissions el 2024.

Deixar el cotxe

La xarxa de nou aparcaments Park & Ride (P+R) també ha contribuït a disminuir la circulació de cotxes privats.

Amb aquest sistema, els usuaris poden deixar el seu cotxe gratuïtament en un pàrquing i prendre un bus o tren cap a la seva destinació, sistema que es gestiona fàcilment amb una aplicació en el mòbil.

El Park&Ride permet aparcar el cotxe fàcilment i agafar transport públic. JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ

El P+R de l’AMB compta amb 579 places, usades per 7.858 usuaris, i està disponible als municipis de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Castelldefels, El Papiol, Cervelló, Cornellà i Viladecans.

Aposta per vehicles elèctrics

Una altra estratègia per reduir les emissions contaminants és l’extensió de la xarxa d’estacions de càrrega de vehicles elèctrics.

A 19 municipis metropolitans hi ha 11 electrolineres que permeten recarregar els vehicles gratuïtament, a les que se sumen 11 fotolineres, que obtenen la seva energia elèctrica dels panells solars que estan col·locats als seus sostres.

Aquest sistema ha permès estalviar 650.000 kWh d’energia, i els 8.554 usuaris adherits han realitzat 15.500 recàrregues.

ADÉU MOTO, HOLA T-VERDA

La T-Verda Metropolitana és una altra de les iniciatives de l’AMB que busca canviar els hàbits. Aquesta targeta permet usar tots els mitjans de transport públic de les sis corones de l’ATM de manera il·limitada durant tres anys, a canvi de lliurar el vehicle privat per al desballestament; i amb el compromís de no adquirir-ne cap durant aquest període.

Des de la seva posada en marxa fa quatre anys, s’han lliurat unes 14.000 targetes, la qual cosa equival a què s’han retirat dels carrers més de 14.000 vehicles contaminants que han estat desballestats.

Millor en transport públic: "A la ciutat tinc més opcions de moure'm en transport públic o a peu que amb moto"

Unes de les persones que ha optat per canviar la motocicleta per la T-Verda Metropolitana és Ferran Flalueza. Malgrat tenir un gran afecte per la seva moto, que pensava classificar com a ‘vehicle històric’, va analitzar els pros i contres de mantenir-la i va comprendre que "el millor era lliurar-la per al desballestament a canvi de la T-Verda".

Ferran Flalueza mostra la T-Verda Metropolitana que ha canviat per la moto. AMB

"La decisió m’ha costat, perquè era una moto que vaig tenir més de 25 anys. Des del punt de vista emocional, li tenia molt d’afecte, però en perspectiva he vist que tot eren avantatges", afirma aquest professor universitari i expert en mitjans de comunicació.

Flalueza detalla que les raons de pes per a la seva decisió van ser tres. Una, la practicitat, "perquè a la ciutat tinc més opcions de moure’m en transport públic o a peu que amb moto".

Una altra, l’econòmica, perquè a més de la reducció de despeses de manteniment, impostos, combustible i pàrquing se suma la possibilitat de viatjar de manera il·limitada durant tres anys: "Això era una opció molt temptadora", apunta. I la tercera, la consciència ecològica, perquè va considerar que "cadascú ha de ser responsable de no contaminar el medi ambient i de millorar la qualitat de l’aire".

Guanyar temps i comoditat

El canvi d’hàbits que ha fet des de gener de 2021, quan va lliurar la seva moto a canvi de la T-Verda, l’ha portat a rebutjar la idea de comprar un vehicle, encara que sigui elèctric. Si necessita viatjar amb la seva família fora de Barcelona, lloga un de manera puntual.

"He guanyat en temps i comoditat, i no tenir la moto m’anima a caminar i a fer exercici", agrega.

I si la seva filla de 15 anys li demana tenir una moto, li recordarà que la decisió "comporta molta responsabilitat, i que ha de valorar i estar completament segura que no hi hagi altres opcions més sostenibles abans de comprar-la".

LA BICICLETA, EL MITJÀ MÉS ÀGIL I SALUDABLE

Jairo Alonso sempre ha fet servir la xarxa de transport públic, però des de fa 10 anys ha incorporat la bicicleta com el seu mitjà favorit.

Haver fet la carrera d’enginyer forestal li ha servit a Jairo Alonso per tenir consciència del problema de la contaminació atmosfèrica i de la importància de l’exercici saludable "abans que tot el món parlés d’això", diu.

A més de ser usuari del sistema de bicicletes compartides Bicing des del 2008, des del 2012 ha combinat els viatges amb autobús al seu treball a l’aeroport amb l’ús de l’aparcament segur per a bicicletes de l’AMB, Bicibox, que "fa que te n’oblidis que et poden robar la bicicleta o els accessoris".

Actualment, hi ha 175 estacions repartides en 21 municipis de l’àrea metropolitana, on hi ha sis espais per aparcar la bicicleta en una estructura coberta.

Aquesta xarxa presenta un total de 2.236 places que són aprofitades per gairebé 17.700 usuaris de manera gratuïta. "Però si fos de pagament ho pagaria, perquè el benefici és molt bo", agrega.

Fidel a la bici: "Puc arribar a la mateixa hora o abans, estalvio en gimnàs i viatjo amb una energia diferent"

Jairo Alonso es va mudar a Castelldefels el 2014, però va continuar amb el seu costum d’anar a treballar amb bicicleta. "Es tracta de trencar paradigmes, sortir de la idea que si no tens cotxe o moto no et pots moure. Puc arribar a la mateixa hora o abans amb bicicleta, estalvio en gimnàs, i viatjo amb una energia diferent perquè vaig per la naturalesa del Parc Agrari i sense l’estrès quan no ve el bus o quan hi ha embussos", apunta Alonso.

Jairo Alonso, usuari de bicicleta i també de l’aparcament Bicibox. AMB

Per arribar a l’aeroport del Prat, aprofita la xarxa de camins i vies ciclables que travessen els municipis de Viladecans i Sant Boi.

Aquests formen part de la Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana que comprèn nou eixos i que s’estén por 500 quilòmetres.

A més, des de l’AMB es posarà en marxa el sistema de bicicletes compartides AMBici, on moltes estacions seran punts de transferència amb les de la xarxa Bicing, i que reemplaçarà l’actual E-Bicibox, la prova pilot de bicicletes elèctriques compartides.