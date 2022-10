Ana María Aldón recula tras confirmar su ruptura con Ortega Cano: "Yo no he dicho eso"

En su debut en un nuevo programa en televisión, Ana María Aldón confirmó este domingo su separación de Ortega Cano, comentando que ambos hacen vidas separadas, aunque todavía siguen viviendo juntos.

Sin embargo, no se refiere a ello como una ruptura oficial, según explicó ella misma solo unos minutos después a los reporteros de calle. "Yo no he dicho eso", asegura la diseñadora, al referirse su ruptura. "Tú no digas que mi ruptura es oficial, porque yo no lo he dicho", le espeta al reportero.

Lo cierto es que esta autocorrección llega después de las palabras de la propia Aldón en las que confirmaba que la relación con José Ortega Cano está rota. Lo que ya es un secreto a voces, este domingo fue totalmente confirmado por una de sus protagonistas en Fiesta, ya que habló de cuál es la situación actual del aún matrimonio, a la espera de dar los siguientes pasos.

"Él (Ortega Cano) está muy bien. Estamos viviendo juntos y hablamos. Hemos tenido conversaciones, hay mucha cordialidad, respeto, cariño y un niño precioso. Somos cuatro personas en casa y comemos y cenamos juntos", comenzó diciendo sobre su estancia en casa.

"Ahora mismo no nos resulta difícil hacer lo que hacemos, todo es acostumbrarse. Es mejor de lo que teníamos, era imposible seguir así", desveló a Emma García.

Entonces, confirmó lo que todos presuponían. "No hacemos planes de pareja, pero sí hacemos planes con nuestro hijo. No me planteo dar un paso atrás, hacia adelante siempre. Vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno lleva su vida".

Dejando en estado de shock a sus compañeros de programa, que han preguntado a Aldón desde cuándo se da esta situación, esta ha respondido: "Eso hace tiempo ya".

Sin embargo, lejos de ser una situación difícil dentro del hogar, la diseñadora se congratulaba de que no sea así: "Estamos conviviendo. No conversábamos y ahora tenemos cordialidad, cariño, respeto…. Me parece maravilloso que sea así". Sobre por qué no había confirmado esta ruptura antes, Aldón ha dicho: "Las dudas las despejas cuando lo tienes claro".