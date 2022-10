Samantha Vallejo-Nágera pide perdón por el vídeo de su hijo Roscón y explica por qué lo saca en sus redes: "Llora por tonterías"

Samantha Vallejo-Nágera ha pedido perdón por publicar un vídeo junto a su hijo Roscón, que tiene síndrome de Down, el cual había sido muy criticado en redes sociales por usuarios anónimos y otras celebridades.

La chef, una de los jueces históricos de MasterChef, fue el objetivo de duras críticas por haber expuesto demasiado al pequeño. Comentarios que llegaron después de que la chef grabara a su pequeño, y después lo colgara en redes, mientras este llora a causa de una bronca que le está echando, asustándole con castigarlo mientras estaba llorando.

Roscón había visto la televisión a escondidas, de ahí su castigo. El pequeño, sin parar de llorar, se disculpa y responde a su madre, asegurando que no le gusta ser castigado, a lo que Samantha le responde que a ella tampoco le gusta hacerlo.

Una conversación que ha conllevado muchas críticas para la chef. Usuarios anónimos y otros no tanto, como Mercedes Milá: "No le hagas eso y mucho menos lo grabes, por favor", le dice la veterana periodista. Otras, han sido aún más críticas. "Le haces llorar por ver la tele, le asustas con castigarle y encima le grabas y lo subes. Creo que deberías de respetarle a él y a su intimidad", ha escrito Adara Molinero. "Claro que no pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad, y luego, si quieres, a tus seguidores se lo cuentas, los trucos y experiencias. Pero, hija mía, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?", ha expuesto Anabel Pantoja.

Por eso, horas después de la publicación del vídeo, Samantha ha salido al paso de los comentarios y ha pedido disculpas por "haber sacado el vídeo" y "a la gente que le ha dolido"

"Roscón, como todos los niños, llora por tonterías. Sobre todo cuando le quito el mando de la tele. Es increíble cómo cambia del llanto a la risa en milésimas de segundo", arranca la chef. "Roscón es un niño superfeliz y que nos hace felices a todos con su día a día, con sus deberes, sus canciones, sus sonrisas, su carita...".

"Ayuda muchísimo a las mamás que tienen niños con síndrome de Down, a dar visibilidad a esta condición y a aprender del día a día de los niños", apunta Samantha acerca del motivo por el que saca al pequeño en sus redes sociales y que ha sido muy cuestionado, por la excesiva exposición de Roscón.

"Siento muchísimo que el vídeo de hoy no fuese apropiado y, de verdad, pido mil disculpas por haberlo sacado, y a la gente a la que le ha dolido. No era para nada mi intención. Lo siento muchísimo", concluye la televisiva.

Unas disculpas muy aplaudidas por sus seguidores. Por ejemplo, Mercedes Milá, que cambió la crítica por buenas palabras. "Gracias, Samantha, tus palabras te llenan de valor a mis ojos". "Eres una madre maravillosa, no hagas Ni caso ❤️❤️❤️❤️❤️", le ha comentado Naty Abascal.