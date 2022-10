Fernando Tejero abandona Twitter después de insultar a una mujer que criticó su película: "Eres una amargada, psicópata"

Fernando Tejero ha protagonizado uno de los grandes enfrentamiento de los últimos días en las redes sociales. Tras el estreno de Modelo 77, película en la que sale junto a Antonio de la Torre y Miguel Herrán, el actor no ha encajado muy bien las críticas hacia su trabajo, lo que le ha llevado incluso a abandonar Twitter.

"El personaje de Fernando Tejero en Modelo 77 estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no?", escribió en la plataforma una crítica de cine de Flipesci, una organización que entrega premios en diferentes y festivales.

Ese comentario no le gustó nada al actor, que no dudó en responder a ese mensaje: "Esto dice mucho de ti. A mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona. Más como tú lo haces. Eres una amargada y frustrada y para tu pesar muy poca gente piensa como tú".

El personaje de Fernando Tejero en MODELO 77 estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no? — Imma Pilar 🎬📽 (@rodasons) September 28, 2022

Además, perdió las formas y llegó a insultar a la mujer. "Háztelo mirar y respeta mi trabajo. ¿A qué te dedicas tú, psicópata?", escribió Tejero, que más tarde optó por eliminar el tuit y desactivar su perfil de Twitter sin antes pedir disculpas por sus palabras.

Quien no ha dado marcha atrás en su posición ha sido Inma Pilar, la mujer, que volvió a asegurar que el actor "estaría forzadísimo en su papel". Mucha gente no comparte esa opinión, pero otros sí que creen que la reacción de Tejero ha sido un poco "desproporcionado e incomprensible".